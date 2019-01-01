Арештували волинянина, який побив у відділку поліцейського
Сьогодні, 16:48
Взяли під варту 24-річного мешканця міста Ківерці який, перебуваючи під домашнім арештом, вчиняв нові злочини.
Так, уночі 20 липня молодик поблизу одного з магазинів на проспекті Соборності у Луцьку ударами кулаків звалив з ніг перехожого та відібрав мобільний телефон, завдавши потерпілому матеріальних збитків на суму понад 9 тис грн, - інформує прес-служба прокуратури області.
За декілька днів зловмисник, перебуваючи у Луцькому відділі поліції, ударив кулаком у голову правоохоронця.
Молодику повідомили про підозру у вчиненні грабежу та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 186 та ч.2 ст. 345 КК України).
Зауважують, що ще два обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про вчинення ним крадіжок та грабежів перебувають на розгляді в суді.
Нові злочини молодик вчинив, будучи під цілодобовим домашнім арештом та порушуючи умови обраного запобіжного заходу, тепер же він перебуватиме під вартою.
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Так, уночі 20 липня молодик поблизу одного з магазинів на проспекті Соборності у Луцьку ударами кулаків звалив з ніг перехожого та відібрав мобільний телефон, завдавши потерпілому матеріальних збитків на суму понад 9 тис грн, - інформує прес-служба прокуратури області.
За декілька днів зловмисник, перебуваючи у Луцькому відділі поліції, ударив кулаком у голову правоохоронця.
Молодику повідомили про підозру у вчиненні грабежу та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 186 та ч.2 ст. 345 КК України).
Зауважують, що ще два обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про вчинення ним крадіжок та грабежів перебувають на розгляді в суді.
Нові злочини молодик вчинив, будучи під цілодобовим домашнім арештом та порушуючи умови обраного запобіжного заходу, тепер же він перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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