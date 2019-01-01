Арештували волинянина, який побив у відділку поліцейського

Взяли під варту 24-річного мешканця міста Ківерці який, перебуваючи під домашнім арештом, вчиняв нові злочини.Так, уночі 20 липня молодик поблизу одного з магазинів на проспекті Соборності у Луцьку ударами кулаків звалив з ніг перехожого та відібрав мобільний телефон, завдавши потерпілому матеріальних збитків на суму понад 9 тис грн, - інформує прес-служба прокуратури області.За декілька днів зловмисник, перебуваючи у Луцькому відділі поліції, ударив кулаком у голову правоохоронця.Молодику повідомили про підозру у вчиненні грабежу та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 186 та ч.2 ст. 345 КК України).Зауважують, що ще два обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про вчинення ним крадіжок та грабежів перебувають на розгляді в суді.Нові злочини молодик вчинив, будучи під цілодобовим домашнім арештом та порушуючи умови обраного запобіжного заходу, тепер же він перебуватиме під вартою.