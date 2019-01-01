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На луцькому ринку знайшли точку продажу сурогату. ФОТО

На луцькому ринку знайшли точку продажу сурогату. ФОТО
Луцькі муніципали виявили точку продажу алкоголю з рук в одному із контейнерів на місцевому ринку.

Таку знахідку інспектори виявили 7 серпня на Центральному ринку, - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
На луцькому ринку знайшли точку продажу сурогату. ФОТО


Порушницею виявилась громадянка, яка вже неодноразово поставала перед судом за аналогічні правопорушення. Зокрема, постановами Луцького міськрайонного суду від 23.05.2018 та 19.06.2018 року продавчиня сурогату алкоголю вже визнавалась винною у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 156 КУпАП, за що на неї накладали штраф.
На луцькому ринку знайшли точку продажу сурогату. ФОТО


Разом з тим, на місце події відразу прибув власник контейнера зі своїми друзями, які в агресивній формі запевняли, що працівники муніципальної варти всеодно нічого не доведуть в суді.

За даним фактом на правопорушницю склали черговий протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який розгялдатиме Луцький міськрайонний суд.

Згідно змін, які вступили в дію з початку 2019 року, таке порушення передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 грн.

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Теги: Луцьк, департамент муніципальної варти, штраф
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