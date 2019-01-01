На луцькому ринку знайшли точку продажу сурогату. ФОТО

Луцькі муніципали виявили точку продажу алкоголю з рук в одному із контейнерів на місцевому ринку.Таку знахідку інспектори виявили 7 серпня на Центральному ринку, - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.Порушницею виявилась громадянка, яка вже неодноразово поставала перед судом за аналогічні правопорушення. Зокрема, постановами Луцького міськрайонного суду від 23.05.2018 та 19.06.2018 року продавчиня сурогату алкоголю вже визнавалась винною у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 156 КУпАП, за що на неї накладали штраф.Разом з тим, на місце події відразу прибув власник контейнера зі своїми друзями, які в агресивній формі запевняли, що працівники муніципальної варти всеодно нічого не доведуть в суді.За даним фактом на правопорушницю склали черговий протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який розгялдатиме Луцький міськрайонний суд.Згідно змін, які вступили в дію з початку 2019 року, таке порушення передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 грн.