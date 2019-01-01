Бізнес на овочах: як сім’я з Волині успішно вирощує у теплицях огірки і помідори

Сім’я Романюків із села Шменьки успішно вирощує овочі у теплиці.Про це інформує "Ратнівська районна філія Волинського Обласного Центру Зайнятості" на сторінці у facebook.Василь та Оксана – молоді господарі, які в цьому році мають лише перші, але вдалі, врожаї овочів огірків і томатів у теплицях.6 серпня, фахівці служби зайнятості організували для жителів сіл району виїзний захід у невеличке господарство.Оксана охоче розповіла: «Врожаї, зібрані з півтори тисячі кущів помідор, висаджених у закритому ґрунті, тішать мене. Якщо добре вродило – хочеться і збирати, і збувати продукцію. З одного куща трьох сортів (Агіліс, Сім-сім, Чорний принц Голандської селекції) отримуємо 4-5 кг овочів».Збирають врожай усією сім’єю: батьки, господарі, діти. І сперечаються кому везти продавати. Господиня показує на практиці, як правильно пасинкувати овочі, щоб не пошкодити стебло, яке харчує плід, обрізати та зривати плоди.Успішні аграрії є прикладом для тих членів особистих селянських господарств, які ще не визначилися з формами та видами зайнятості на селі.