Де на Волині не можна полювати на пернату дичину





За словами головного спеціаліста Державної екологічної інспекції у Волинській області Павла Дмитрука, у тому, що популяція дичини зменшується, нерідко винні самі мисливці, адже не завжди полюють там, де визначено, - пише газета



"Практично в кожному районі є спеціально відведені місця для полювання. Вони визначаються мисливськими товариствами, господарствами, у користуванні яких знаходяться мисливські угіддя. Про що має бути повідомлено членам цих товариств. Однак бувають випадки, коли любителі полювання свідомо, або через незнання порушують встановлені межі та займаються мисливським промислом на заборонених ділянках. Зокрема й таких, що відносяться до природоохоронного фонду. На Камінь-Каширщині подібних існує 47. Коли говорити про водні об’єкти, – це річка Стохід, яка входить у склад ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Стохід”, озеро Добре, річка Цир (гідрологічний заказник місцевого значення Цир), річка Турія (гідрологічний заказник місцевого значення Турський), сфагнове болото (гідрологічний заказник місцевого значення Великообзирський), озера Лука, Озюрко, Сошично, Мочулине, Стобихівське, Карасине, Скомирське, Сірче. Заборонено полювання на водоплавну дичину також на територіях держлісгоспів. На решту водойм дане обмеження не діє, – пояснює Павло Дмитрук.



Полювання в заповідниках, інших природоохоронних територіях і об’єктах природно-заповідного фонду на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що внесені до Червоної книги України, наголошує спеціаліст державної екологічної інспекції, карається штрафом.



Його розмір — від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин чи навіть обмеження волі на строк до трьох років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині стартував сезон полювання на пернату дичину. Тож розповіли, де саме дозволено мисливцям відстрілювати птахів.За словами головного спеціаліста Державної екологічної інспекції у Волинській області Павла Дмитрука, у тому, що популяція дичини зменшується, нерідко винні самі мисливці, адже не завжди полюють там, де визначено, - пише газета Полісся "Практично в кожному районі є спеціально відведені місця для полювання. Вони визначаються мисливськими товариствами, господарствами, у користуванні яких знаходяться мисливські угіддя. Про що має бути повідомлено членам цих товариств. Однак бувають випадки, коли любителі полювання свідомо, або через незнання порушують встановлені межі та займаються мисливським промислом на заборонених ділянках. Зокрема й таких, що відносяться до природоохоронного фонду. На Камінь-Каширщині подібних існує 47. Коли говорити про водні об’єкти, – це річка Стохід, яка входить у склад ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Стохід”, озеро Добре, річка Цир (гідрологічний заказник місцевого значення Цир), річка Турія (гідрологічний заказник місцевого значення Турський), сфагнове болото (гідрологічний заказник місцевого значення Великообзирський), озера Лука, Озюрко, Сошично, Мочулине, Стобихівське, Карасине, Скомирське, Сірче. Заборонено полювання на водоплавну дичину також на територіях держлісгоспів. На решту водойм дане обмеження не діє, – пояснює Павло Дмитрук.Полювання в заповідниках, інших природоохоронних територіях і об’єктах природно-заповідного фонду на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що внесені до Червоної книги України, наголошує спеціаліст державної екологічної інспекції, карається штрафом.Його розмір — від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин чи навіть обмеження волі на строк до трьох років.

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