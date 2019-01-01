вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку згоріла автівка. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку згоріла автівка. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Гущанській згорів автомобіль Skoda.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

За їхніми словами, близько 3:35 9 серпня на вулиці Гущанській поблизу авторинку трапилось загорянна автомобіля Skoda Octavia.

На місці події працювали пожежники, проте автівка вигоріла вщент.

Причини та обставини пожежі встановлюються.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, Луцьк, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не продасьтся вже
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 9 серпня
Сьогодні, 09:00
На Волині через ремонт дороги заблокований проїзд. ФОТО
Сьогодні, 08:48
У Луцьку згоріла автівка. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
На Волині Volkswagen «влетів» у танк-пам`ятник. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Волинські воїни виграли конкурс на найкращий екіпаж БМП
Сьогодні, 07:17
Схожі новини
У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО
04 липень, 09:40
У Луцьку вночі згоріло авто У Луцьку вночі згоріло авто
12 квітень, 12:26
Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО
11 березень, 14:53
Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО
08 лютий, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Злодії «обчистили» будинок у селі на Волині
Сьогодні, 09:41
 0
У Луцьку запускають конкурс проектів реконструкції Театрального майдану. ВІДЕО
Сьогодні, 09:38
 0
Повалені дерева та обірвані електролінії: наслідки негоди у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:29
 0
9 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 9 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿