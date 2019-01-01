У Луцьку згоріла автівка. ФОТО. ВІДЕО





Про це



За їхніми словами, близько 3:35 9 серпня на вулиці Гущанській поблизу авторинку трапилось загорянна автомобіля Skoda Octavia.



На місці події працювали пожежники, проте автівка вигоріла вщент.



Причини та обставини пожежі встановлюються.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Гущанській згорів автомобіль Skoda.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.За їхніми словами, близько 3:35 9 серпня на вулиці Гущанській поблизу авторинку трапилось загорянна автомобіля Skoda Octavia.На місці події працювали пожежники, проте автівка вигоріла вщент.Причини та обставини пожежі встановлюються.

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