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На Волині в фурі з нектаринами знайшли трьох афганців. ВІДЕО

На Волині в фурі з нектаринами знайшли трьох афганців. ВІДЕО
У пункті пропуску «Доманове» виявили вантажівку з фруктами, у якій ховались троє громадян Афганістану.

Про це повідомили у пресслжубі ДПСУ.

В результаті огляду рефрижератора вантажівки, яка везла із Північної Македонії до Білорусі нектарини, працівники пункту пропуску виявили трьох пасажирів, з їх слів, громадян Афганістану.

Затриманих іноземців, двоє з яких є неповнолітніми, доставили до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів. Крім того, до Нацполіції направили повідомлення щодо внесення до ЄРДР даних про водія, в діях якого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Наразі вантажівку та водія, громадянина Північної Македонії, передали встановленим порядком представникам Національної поліції.


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Теги: Волинь, Доманове, нелегал
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