На Волині в фурі з нектаринами знайшли трьох афганців. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслжубі



В результаті огляду рефрижератора вантажівки, яка везла із Північної Македонії до Білорусі нектарини, працівники пункту пропуску виявили трьох пасажирів, з їх слів, громадян Афганістану.



Затриманих іноземців, двоє з яких є неповнолітніми, доставили до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів. Крім того, до Нацполіції направили повідомлення щодо внесення до ЄРДР даних про водія, в діях якого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».



Наразі вантажівку та водія, громадянина Північної Македонії, передали встановленим порядком представникам Національної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Доманове» виявили вантажівку з фруктами, у якій ховались троє громадян Афганістану.Про це повідомили у пресслжубі ДПСУ В результаті огляду рефрижератора вантажівки, яка везла із Північної Македонії до Білорусі нектарини, працівники пункту пропуску виявили трьох пасажирів, з їх слів, громадян Афганістану.Затриманих іноземців, двоє з яких є неповнолітніми, доставили до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів. Крім того, до Нацполіції направили повідомлення щодо внесення до ЄРДР даних про водія, в діях якого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».Наразі вантажівку та водія, громадянина Північної Македонії, передали встановленим порядком представникам Національної поліції.

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