Болів поперек, а діагностували туберкульоз: несподівана знахідка волинських лікарів





Про це повідомили на сторінці Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання у Facebook.



Зазначають, що хворий був скерований на обстеження до кабінету МРТ. Попередній діагноз чоловіка: туберкульозний спондиліт.



«Бережіть ваше здоров’я та вчасно звертайтеся до лікаря», – кажуть медики.



Довідково:



Туберкульоз хребта (туберкульозний спондиліт) — небезпечне захворювання опорно-рухового апарату, що виникло в результаті зараження туберкульозною паличкою (Коха). Характерною особливістю цієї хвороби є деформація хребта. Туберкульоз хребта може розвинутися як у дітей, так і дорослих.



Інформація із сайту

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