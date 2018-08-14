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Болів поперек, а діагностували туберкульоз: несподівана знахідка волинських лікарів

Болів поперек, а діагностували туберкульоз: несподівана знахідка волинських лікарів
Волинські медики діагностували туберкульоз у чоловіка, який звернувся до лікарів зі скаргами на біль у попереку та відсутність рухів у ногах.

Про це повідомили на сторінці Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання у Facebook.

Зазначають, що хворий був скерований на обстеження до кабінету МРТ. Попередній діагноз чоловіка: туберкульозний спондиліт.

«Бережіть ваше здоров’я та вчасно звертайтеся до лікаря», – кажуть медики.

Довідково:

Туберкульоз хребта (туберкульозний спондиліт) — небезпечне захворювання опорно-рухового апарату, що виникло в результаті зараження туберкульозною паличкою (Коха). Характерною особливістю цієї хвороби є деформація хребта. Туберкульоз хребта може розвинутися як у дітей, так і дорослих.

Інформація із сайту farman.kiev.ua.

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Теги: Волинь, медик, лікарня
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