Болів поперек, а діагностували туберкульоз: несподівана знахідка волинських лікарів
Сьогодні, 10:44
Волинські медики діагностували туберкульоз у чоловіка, який звернувся до лікарів зі скаргами на біль у попереку та відсутність рухів у ногах.
Про це повідомили на сторінці Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання у Facebook.
Зазначають, що хворий був скерований на обстеження до кабінету МРТ. Попередній діагноз чоловіка: туберкульозний спондиліт.
«Бережіть ваше здоров’я та вчасно звертайтеся до лікаря», – кажуть медики.
Довідково:
Туберкульоз хребта (туберкульозний спондиліт) — небезпечне захворювання опорно-рухового апарату, що виникло в результаті зараження туберкульозною паличкою (Коха). Характерною особливістю цієї хвороби є деформація хребта. Туберкульоз хребта може розвинутися як у дітей, так і дорослих.
Інформація із сайту farman.kiev.ua.
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Про це повідомили на сторінці Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання у Facebook.
Зазначають, що хворий був скерований на обстеження до кабінету МРТ. Попередній діагноз чоловіка: туберкульозний спондиліт.
«Бережіть ваше здоров’я та вчасно звертайтеся до лікаря», – кажуть медики.
Довідково:
Туберкульоз хребта (туберкульозний спондиліт) — небезпечне захворювання опорно-рухового апарату, що виникло в результаті зараження туберкульозною паличкою (Коха). Характерною особливістю цієї хвороби є деформація хребта. Туберкульоз хребта може розвинутися як у дітей, так і дорослих.
Інформація із сайту farman.kiev.ua.
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