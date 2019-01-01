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На Волині судитимуть чоловіка, який віз дівчат у сексуальне рабство

На Волині судитимуть чоловіка, який віз дівчат у сексуальне рабство
На Волині судитимуть чоловіка, який намагався вивезти 4 дівчат у Німеччину у сексуальне рабство.

Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 42-річним мешканцем Запоріжжя вербуванням та переміщенням через державний кордон України на територію Німеччини жінок задля сексуальної експлуатації.

Так, упродовж квітня-червня 2019 року чоловік, познайомившись із чотирма мешканками Волині та Рівненщини (одна з них неповнолітня), які перебували у скрутному матеріальному становищі, запропонував їм високооплачувану роботу у Гамбурзі.

Зазначають, надавши жінкам у борг гроші задля залагодження усіх формальностей із документами та переїздом до Німеччини, зловмисник зайнявся переміщенням їх через державний кордон, проте був затриманий правоохоронцями.

Його обвинувачують у торгівлі людьми (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 149 КК України) й невдовзі він постане перед судом.

Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12років з конфіскацією майна.

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Теги: сексуальне рабство, суд, Волинь
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