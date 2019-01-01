Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 серпня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу в регіоні опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Світязі, Ковелі висока ймовірність дощу.
Температура повітря вночі від +12 до +19 градусів, удень до +25…+28. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і північний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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У суботу в регіоні опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Світязі, Ковелі висока ймовірність дощу.
Температура повітря вночі від +12 до +19 градусів, удень до +25…+28. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і північний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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