Волинянин вийшов у фінал чемпіонату Європи

Волинський легкоатлетпройшов до фіналу Командного чемпіонату Європи.У забізі на 400 метрів спортсмен без напруги зайняв "прохідне" місце, - повідомляють на сторінці ФЛАВО у Facebook.Із результатом 46,96 секунд наш легкоатлет був третім у попередньому забізі.Фінал відбудеться завтра о 18:04.Данило Даниленко легкою атлетикою почав займатися у 2008 році в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву Черкаської обласної ради у тренера Олени Володимирівни Малюк (Продан). До 2014 року тренувався та представляв Донецьк, з початком російської збройної агресії переїхав до Луцька.А в неділю у польській Бидгощі виступатиме волинянка(молот, старт метань о 16.53) та