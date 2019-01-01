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Волинянин вийшов у фінал чемпіонату Європи

Волинянин вийшов у фінал чемпіонату Європи
Волинський легкоатлет Данило Даниленко пройшов до фіналу Командного чемпіонату Європи.

У забізі на 400 метрів спортсмен без напруги зайняв "прохідне" місце, - повідомляють на сторінці ФЛАВО у Facebook.

Із результатом 46,96 секунд наш легкоатлет був третім у попередньому забізі.

Фінал відбудеться завтра о 18:04.

Данило Даниленко легкою атлетикою почав займатися у 2008 році в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву Черкаської обласної ради у тренера Олени Володимирівни Малюк (Продан). До 2014 року тренувався та представляв Донецьк, з початком російської збройної агресії переїхав до Луцька.

А в неділю у польській Бидгощі виступатиме волинянка Ірина Климець (молот, старт метань о 16.53) та Євген Гуцол.

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Теги: спорт, Волинь, чемпіонат Європи
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