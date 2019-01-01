Волинянин вийшов у фінал чемпіонату Європи
Сьогодні, 21:22
Волинський легкоатлет Данило Даниленко пройшов до фіналу Командного чемпіонату Європи.
У забізі на 400 метрів спортсмен без напруги зайняв "прохідне" місце, - повідомляють на сторінці ФЛАВО у Facebook.
Із результатом 46,96 секунд наш легкоатлет був третім у попередньому забізі.
Фінал відбудеться завтра о 18:04.
Данило Даниленко легкою атлетикою почав займатися у 2008 році в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву Черкаської обласної ради у тренера Олени Володимирівни Малюк (Продан). До 2014 року тренувався та представляв Донецьк, з початком російської збройної агресії переїхав до Луцька.
А в неділю у польській Бидгощі виступатиме волинянка Ірина Климець (молот, старт метань о 16.53) та Євген Гуцол.
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У забізі на 400 метрів спортсмен без напруги зайняв "прохідне" місце, - повідомляють на сторінці ФЛАВО у Facebook.
Із результатом 46,96 секунд наш легкоатлет був третім у попередньому забізі.
Фінал відбудеться завтра о 18:04.
Данило Даниленко легкою атлетикою почав займатися у 2008 році в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву Черкаської обласної ради у тренера Олени Володимирівни Малюк (Продан). До 2014 року тренувався та представляв Донецьк, з початком російської збройної агресії переїхав до Луцька.
А в неділю у польській Бидгощі виступатиме волинянка Ірина Климець (молот, старт метань о 16.53) та Євген Гуцол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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