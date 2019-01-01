На Волині загорілося торфовище
Сьогодні, 22:57
У одному із районів Волинської області сталася пожежа на торфовищі.
Йдеться про територію Люб`язівської сільської ради Любешівського району, - повідомляє газета "Нове життя".
Повідомлення про те, що в урочищі "Сосе" горить торф надійшло
на номер 101 близько 13:00. Урочище знаходиться на території Люб’язівської сільської ради.
Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук повідомив, що площа загорання становить 0,5 га.
Станом на 17:00 рятувальники намагалися ліквідувати пожежу.
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Йдеться про територію Люб`язівської сільської ради Любешівського району, - повідомляє газета "Нове життя".
Повідомлення про те, що в урочищі "Сосе" горить торф надійшло
на номер 101 близько 13:00. Урочище знаходиться на території Люб’язівської сільської ради.
Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук повідомив, що площа загорання становить 0,5 га.
Станом на 17:00 рятувальники намагалися ліквідувати пожежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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