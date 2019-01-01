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На Волині загорілося торфовище

На Волині загорілося торфовище
У одному із районів Волинської області сталася пожежа на торфовищі.

Йдеться про територію Люб`язівської сільської ради Любешівського району, - повідомляє газета "Нове життя".

Повідомлення про те, що в урочищі "Сосе" горить торф надійшло
на номер 101 близько 13:00. Урочище знаходиться на території Люб’язівської сільської ради.

Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук повідомив, що площа загорання становить 0,5 га.

Станом на 17:00 рятувальники намагалися ліквідувати пожежу.

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Теги: Волинь, ДСНС, пожежа, торф
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