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Лучани вибороли перше місце у турнірі з футболу серед ветеранів у Бресті. ФОТО

Лучани вибороли перше місце у турнірі з футболу серед ветеранів у Бресті. ФОТО
У місті Брест відбувся десятий міжнародний турнір з футболу серед ветеранів.

Про це повідомили у пресслужбі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Луцька команда «Ветеран Лучеськ» у групі 40+ стала переможцем, а команда «Політехніка» у групі 50+ виборола друге місце.

«Вітаємо наших спортсменів з прекрасними результатами!!!» – йдеться у дописі.

Лучани вибороли перше місце у турнірі з футболу серед ветеранів у Бресті. ФОТО
Лучани вибороли перше місце у турнірі з футболу серед ветеранів у Бресті. ФОТО
Лучани вибороли перше місце у турнірі з футболу серед ветеранів у Бресті. ФОТО

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Теги: футбол, змагання, Волинь, Луцьк
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