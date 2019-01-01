Лучани вибороли перше місце у турнірі з футболу серед ветеранів у Бресті. ФОТО
Сьогодні, 16:16
У місті Брест відбувся десятий міжнародний турнір з футболу серед ветеранів.
Про це повідомили у пресслужбі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Луцька команда «Ветеран Лучеськ» у групі 40+ стала переможцем, а команда «Політехніка» у групі 50+ виборола друге місце.
«Вітаємо наших спортсменів з прекрасними результатами!!!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у пресслужбі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Луцька команда «Ветеран Лучеськ» у групі 40+ стала переможцем, а команда «Політехніка» у групі 50+ виборола друге місце.
«Вітаємо наших спортсменів з прекрасними результатами!!!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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