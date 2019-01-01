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Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО

Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО
У результаті ДТП у Васильківському районі на Київщині у неділю, 11 серпня, загинули двоє людей та постраждали 13.

Про це інформують на сайті ДСНС.

"11 серпня близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті ДТП загинули двоє людей та постраждали 13", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС здійснили деблокацію загиблих. Від ДСНС було залучено вісьмох чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО
Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО
Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО
Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО


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Теги: аварія, мікроавтобус, смерть, ДСНС
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