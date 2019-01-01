Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО





Про це інформують на



"11 серпня близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті ДТП загинули двоє людей та постраждали 13", - йдеться у повідомленні.



Підрозділи ДСНС здійснили деблокацію загиблих. Від ДСНС було залучено вісьмох чоловік особового складу та дві одиниці техніки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті ДТП у Васильківському районі на Київщині у неділю, 11 серпня, загинули двоє людей та постраждали 13.Про це інформують на сайті ДСНС."11 серпня близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті ДТП загинули двоє людей та постраждали 13", - йдеться у повідомленні.Підрозділи ДСНС здійснили деблокацію загиблих. Від ДСНС було залучено вісьмох чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

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