Луцькі студенти зробили для музею макет садиби Липинських у Затурцях. ВІДЕО





Студентки технічного вишу виготовили макет маєтку та готують його до транспортування у село Затурці, - пише



Про це розповіла одна з авторок проекту Катерина Олексійовець.



Для цього довелось опрацювати фотодокументи та інші історичні джерела. Бо нині втрачені усі споруди, окрім житлового будинку, де розміщений музей.



Студентка Дар’я Білоус розповідає, що найскладніше було відтворити рельєф ландшафту. Для цього використовували геодезичну зйомку. Нерівність поверхні на макеті відповідає нерівності поверхні у реальності. Каже, що її вирізали на пінопласті.



«Він гнучкий, з ним було легко працювати. Будівлі, криши усе виконано з нього. Стовбури дерев виконані з проволоки, обкрученої тейком і звичайна губка для миття посуду пофарбована фарбою. Місток в нас є, він виконаний зі звичайних зубочисток. Клумба зроблена з губки пофарбованої і обклеєна відсівом, камінцями. В якості трави ми використовували тирсу», - співавторка макету садиби Липинських Дар’я Білоус.



Макет виконали в масштабі 1 до двохсот. Викладач Петро Біскуб розповів, що крім практичного заняття ця робота є екскурсом в історію, фрагменти якої можна відтворити у наш час.



Нині макет готують до транспортування у родинний будинок садиби Липинських, де діє єдиний в Україні та світі музей історика, політолога та державного діяча початку ХХ століття, уродженця Волині В’ячеслава Липинського.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Затурцівському меморіальному музеї через два тижні можна буде побачити як виглядала садиба родини Липинських в повоєнний період.Студентки технічного вишу виготовили макет маєтку та готують його до транспортування у село Затурці, - пише Суспільне Волині Про це розповіла одна з авторок проектуДля цього довелось опрацювати фотодокументи та інші історичні джерела. Бо нині втрачені усі споруди, окрім житлового будинку, де розміщений музей.Студентка Дар’я Білоус розповідає, що найскладніше було відтворити рельєф ландшафту. Для цього використовували геодезичну зйомку. Нерівність поверхні на макеті відповідає нерівності поверхні у реальності. Каже, що її вирізали на пінопласті.«Він гнучкий, з ним було легко працювати. Будівлі, криши усе виконано з нього. Стовбури дерев виконані з проволоки, обкрученої тейком і звичайна губка для миття посуду пофарбована фарбою. Місток в нас є, він виконаний зі звичайних зубочисток. Клумба зроблена з губки пофарбованої і обклеєна відсівом, камінцями. В якості трави ми використовували тирсу», - співавторка макету садиби Липинських Дар’я Білоус.Макет виконали в масштабі 1 до двохсот. Викладач Петро Біскуб розповів, що крім практичного заняття ця робота є екскурсом в історію, фрагменти якої можна відтворити у наш час.Нині макет готують до транспортування у родинний будинок садиби Липинських, де діє єдиний в Україні та світі музей історика, політолога та державного діяча початку ХХ століття, уродженця Волині В’ячеслава Липинського.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію