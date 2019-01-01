вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі студенти зробили для музею макет садиби Липинських у Затурцях. ВІДЕО

Луцькі студенти зробили для музею макет садиби Липинських у Затурцях. ВІДЕО
У Затурцівському меморіальному музеї через два тижні можна буде побачити як виглядала садиба родини Липинських в повоєнний період.

Студентки технічного вишу виготовили макет маєтку та готують його до транспортування у село Затурці, - пише Суспільне Волині.

Про це розповіла одна з авторок проекту Катерина Олексійовець.

Для цього довелось опрацювати фотодокументи та інші історичні джерела. Бо нині втрачені усі споруди, окрім житлового будинку, де розміщений музей.

Студентка Дар’я Білоус розповідає, що найскладніше було відтворити рельєф ландшафту. Для цього використовували геодезичну зйомку. Нерівність поверхні на макеті відповідає нерівності поверхні у реальності. Каже, що її вирізали на пінопласті.

«Він гнучкий, з ним було легко працювати. Будівлі, криши усе виконано з нього. Стовбури дерев виконані з проволоки, обкрученої тейком і звичайна губка для миття посуду пофарбована фарбою. Місток в нас є, він виконаний зі звичайних зубочисток. Клумба зроблена з губки пофарбованої і обклеєна відсівом, камінцями. В якості трави ми використовували тирсу», - співавторка макету садиби Липинських Дар’я Білоус.

Макет виконали в масштабі 1 до двохсот. Викладач Петро Біскуб розповів, що крім практичного заняття ця робота є екскурсом в історію, фрагменти якої можна відтворити у наш час.

Нині макет готують до транспортування у родинний будинок садиби Липинських, де діє єдиний в Україні та світі музей історика, політолога та державного діяча початку ХХ століття, уродженця Волині В’ячеслава Липинського.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: студенти, макет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили волинянку, яка знайшла на вулиці і сховала у себе вдома дві коробки з патронами
Сьогодні, 17:17
4 роки без Ігоря Єремеєва: у його рідному селі влаштували турнір пам’яті. ФОТО
Сьогодні, 17:04
Луцькі студенти зробили для музею макет садиби Липинських у Затурцях. ВІДЕО
Сьогодні, 17:02
Волинські медики врятувала пацієнта, в якого стався інфаркт міокарда. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Повідомили, коли луцькі ринки матимуть «святкові» вихідні
Сьогодні, 16:54
Схожі новини
Луцькі студенти зняли мотиваційний ролик про вибори. ВІДЕО Луцькі студенти зняли мотиваційний ролик про вибори. ВІДЕО
17 липень, 08:10
В Україні зміниться система вивчення англійської мови В Україні зміниться система вивчення англійської мови
15 липень, 20:17
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
04 липень, 20:21
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
12 червень, 00:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Топ вакансій від підприємств Луцька, які возять працівників на роботу
Сьогодні, 18:22
 0
Стала відома причина отруєння людей у Ківерцях на поминальному обіді
Сьогодні, 18:05
 0
Волинянин на заробітках у Польщі «підчепив» небезпечну хворобу
Сьогодні, 18:05
 0
Джамала виступить у Луцьку з новою програмою «10»
Сьогодні, 18:01
 0
Розшукують 31-річного волинянина, який пішов до товариша та зник
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿