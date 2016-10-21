вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів

У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів
Купити помідори безпосередньо з поля можна на виїзді з міста – у селі Прилуцьке Ківерцівського району. І ціна, порівняно з ринковою та з супермаркетів, значно нижча – лише 12 грн.

Тут помідори збирають з поля самі ж покупці, - пише Конкурент.

Не помітити величезну плантацію з томатими неможливо – поле засіяне овочами трьох сортів. І родитимуть вони аж до перших заморозків, кажуть на полі. Томати сливка уже на початку вересня змінять сорт великих і соковитих.

Сезон збору відкритий тільки тиждень, тому на полі багато ще зелених помідорів. Але людей вистачає щодня.

Люди кажуть, що про поле знають всі в окрузі і не їде сюди хіба лінивий.

«Я приїжджаю сюди щороку. У цьому сезоні – вже третій раз. Сама з сусіднього села. З помідорів великих сортів закриватиму аджику. Коли будуть томати "Сливки" – маринуватиму. Бо багато хто каже, що ліпше переплатить, але не затрачатиме часу. А я не лінуюся збирати – це ж наскільки дешевше», – каже жінка і платить 32 грн за відро помідорів.

До розмови долучається лучанин. Каже, що люди сюди їдуть, адже тут значно дешевше, бо у супермаркеті помідори по 38 грн, на базарі – по 18-22 грн, домашні – 50 грн.

На жаль, з власником плантації зв’язатися не вдалося.

У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів
У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів
У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: помідори, Прилуцьке, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В суботу ціна була там 10грн. І на варшавському ринку якщо пройтися то можна знайти по 10.
А стосовно того що в Прилуцькому хороші сорта помідорів то це да, сам там скупляюсь на консервацію.
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей
Сьогодні, 20:34
ТРЦ «ПортCity» кличе на «Фестиваль професій»*
Сьогодні, 20:17
У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів
Сьогодні, 20:06
На Волині – штормове попередженна на вівторок, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
Прямий канал намагаються рейдерськи захопити, – Порошенко про розслідування ДБР
Сьогодні, 19:42
Схожі новини
Жителі Прилуцького готові продати свої паї інвесторам та забудовникам Жителі Прилуцького готові продати свої паї інвесторам та забудовникам
21 жовтень, 2016, 12:55
Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО
09 серпень, 17:51
Підприємство продає пам`ятник Леніну, щоб погасити борги Підприємство продає пам`ятник Леніну, щоб погасити борги
31 липень, 23:34
Жителі двох сіл проголосували за приєднання до Луцька Жителі двох сіл проголосували за приєднання до Луцька
27 липень, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знайшли каналізаційний люк з якого бурлять нечистоти. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
 0
У Луцьку знайшли каналізаційний люк з якого бурлять нечистоти. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
 0
Які секрети приховує підземелля луцької синагоги. ФОТО
Сьогодні, 20:56
 0
На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей
Сьогодні, 20:34
 0
ТРЦ «ПортCity» кличе на «Фестиваль професій»*
Сьогодні, 20:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿