У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів
Сьогодні, 20:06
Купити помідори безпосередньо з поля можна на виїзді з міста – у селі Прилуцьке Ківерцівського району. І ціна, порівняно з ринковою та з супермаркетів, значно нижча – лише 12 грн.
Тут помідори збирають з поля самі ж покупці, - пише Конкурент.
Не помітити величезну плантацію з томатими неможливо – поле засіяне овочами трьох сортів. І родитимуть вони аж до перших заморозків, кажуть на полі. Томати сливка уже на початку вересня змінять сорт великих і соковитих.
Сезон збору відкритий тільки тиждень, тому на полі багато ще зелених помідорів. Але людей вистачає щодня.
Люди кажуть, що про поле знають всі в окрузі і не їде сюди хіба лінивий.
«Я приїжджаю сюди щороку. У цьому сезоні – вже третій раз. Сама з сусіднього села. З помідорів великих сортів закриватиму аджику. Коли будуть томати "Сливки" – маринуватиму. Бо багато хто каже, що ліпше переплатить, але не затрачатиме часу. А я не лінуюся збирати – це ж наскільки дешевше», – каже жінка і платить 32 грн за відро помідорів.
До розмови долучається лучанин. Каже, що люди сюди їдуть, адже тут значно дешевше, бо у супермаркеті помідори по 38 грн, на базарі – по 18-22 грн, домашні – 50 грн.
На жаль, з власником плантації зв’язатися не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тут помідори збирають з поля самі ж покупці, - пише Конкурент.
Не помітити величезну плантацію з томатими неможливо – поле засіяне овочами трьох сортів. І родитимуть вони аж до перших заморозків, кажуть на полі. Томати сливка уже на початку вересня змінять сорт великих і соковитих.
Сезон збору відкритий тільки тиждень, тому на полі багато ще зелених помідорів. Але людей вистачає щодня.
Люди кажуть, що про поле знають всі в окрузі і не їде сюди хіба лінивий.
«Я приїжджаю сюди щороку. У цьому сезоні – вже третій раз. Сама з сусіднього села. З помідорів великих сортів закриватиму аджику. Коли будуть томати "Сливки" – маринуватиму. Бо багато хто каже, що ліпше переплатить, але не затрачатиме часу. А я не лінуюся збирати – це ж наскільки дешевше», – каже жінка і платить 32 грн за відро помідорів.
До розмови долучається лучанин. Каже, що люди сюди їдуть, адже тут значно дешевше, бо у супермаркеті помідори по 38 грн, на базарі – по 18-22 грн, домашні – 50 грн.
На жаль, з власником плантації зв’язатися не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
На Волині за минулий тиждень на кір захворіло 8 дітей
Сьогодні, 20:34
ТРЦ «ПортCity» кличе на «Фестиваль професій»*
Сьогодні, 20:17
У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів
Сьогодні, 20:06
На Волині – штормове попередженна на вівторок, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
А стосовно того що в Прилуцькому хороші сорта помідорів то це да, сам там скупляюсь на консервацію.