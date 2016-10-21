У селі під Луцьком – плантація дешевих помідорів





Тут помідори збирають з поля самі ж покупці, - пише



Не помітити величезну плантацію з томатими неможливо – поле засіяне овочами трьох сортів. І родитимуть вони аж до перших заморозків, кажуть на полі. Томати сливка уже на початку вересня змінять сорт великих і соковитих.



Сезон збору відкритий тільки тиждень, тому на полі багато ще зелених помідорів. Але людей вистачає щодня.



Люди кажуть, що про поле знають всі в окрузі і не їде сюди хіба лінивий.



«Я приїжджаю сюди щороку. У цьому сезоні – вже третій раз. Сама з сусіднього села. З помідорів великих сортів закриватиму аджику. Коли будуть томати "Сливки" – маринуватиму. Бо багато хто каже, що ліпше переплатить, але не затрачатиме часу. А я не лінуюся збирати – це ж наскільки дешевше», – каже жінка і платить 32 грн за відро помідорів.



До розмови долучається лучанин. Каже, що люди сюди їдуть, адже тут значно дешевше, бо у супермаркеті помідори по 38 грн, на базарі – по 18-22 грн, домашні – 50 грн.



На жаль, з власником плантації зв’язатися не вдалося.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Купити помідори безпосередньо з поля можна на виїзді з міста – у селі Прилуцьке Ківерцівського району. І ціна, порівняно з ринковою та з супермаркетів, значно нижча – лише 12 грн.Тут помідори збирають з поля самі ж покупці, - пише Конкурент Не помітити величезну плантацію з томатими неможливо – поле засіяне овочами трьох сортів. І родитимуть вони аж до перших заморозків, кажуть на полі. Томати сливка уже на початку вересня змінять сорт великих і соковитих.Сезон збору відкритий тільки тиждень, тому на полі багато ще зелених помідорів. Але людей вистачає щодня.Люди кажуть, що про поле знають всі в окрузі і не їде сюди хіба лінивий.«Я приїжджаю сюди щороку. У цьому сезоні – вже третій раз. Сама з сусіднього села. З помідорів великих сортів закриватиму аджику. Коли будуть томати "Сливки" – маринуватиму. Бо багато хто каже, що ліпше переплатить, але не затрачатиме часу. А я не лінуюся збирати – це ж наскільки дешевше», – каже жінка і платить 32 грн за відро помідорів.До розмови долучається лучанин. Каже, що люди сюди їдуть, адже тут значно дешевше, бо у супермаркеті помідори по 38 грн, на базарі – по 18-22 грн, домашні – 50 грн.На жаль, з власником плантації зв’язатися не вдалося.

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