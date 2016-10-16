Російські окупанти вимагатимуть в України постачати воду в Крим

Окупаційна влада Криму має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною про пропуск на півострів вод Дніпра.За словами представника Путіна у Криму, це допоможе вирішити "багато питань північної частини півострова", - повідомляє Канал24.При цьому, окупанти води Дніпра називають "своїми", аргументуючи це тим, що ріка бере свій початок на території Росії, повідомляє видання "ТАСС".Ми хотіли б попросити про допомогу у початку зондажу, можливо, переговорному процесі з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ,– заявив представник окупаційної влади Мурадов.