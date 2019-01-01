Якщо раніше батьки відмовлялися від щеплень, то зараз ігнорують, – очільниця дитячої поліклініки у Луцьку
Сьогодні, 09:03
Директор Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська розповіла про стан охоплення профілактичними щепленнями дітей.
Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська зауважила, що проблема проведення профілактичних щеплень є надзвичайно актуальною, адже в Україні – збільшення захворюваності на кір, кашлюк, правець тощо. Вона нагадала, що профілактичні щеплення є обов’язковими, а нещеплених дітей не пускають у школи та дитсадки.
«Якщо раніше батьки відмовлялися від щеплень, то зараз просто ігнорують запрошення. Ця ситуація певно й спонукала до того, що ми мали з захворюванням на кір. Ми не могли підняти показник щеплення, поки люди не почали масово хворіти», - констатувала вона. Також Оксана Лєщинська сказала, що нині в місті 90-92% зробили щеплення проти кору.
За словами медика, на сьогодні медзаклад забезпечений і вакциною проти дифтерії та правця, є широкі можливості для купівлі вакцин та проведення щеплень у будь-якому медичному центрі.
«Якщо показники щеплення на кір хороші, то над щепленням проти дифтерії та праця ми маємо попрацювати. Якщо не буде у дітей календарних щеплень, якщо батьки будуть відмовлятися, то ми будемо приймати більш строгі міри», – відзначила Оксана Лєщинська. Медик закликала не ігнорувати профілактичні щеплення.
«Тут немає ваших чи наших дітей. Це є єдиний цивілізований метод захистити себе і свою рідню від хвороб», – додала Лєщинська.
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Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська зауважила, що проблема проведення профілактичних щеплень є надзвичайно актуальною, адже в Україні – збільшення захворюваності на кір, кашлюк, правець тощо. Вона нагадала, що профілактичні щеплення є обов’язковими, а нещеплених дітей не пускають у школи та дитсадки.
«Якщо раніше батьки відмовлялися від щеплень, то зараз просто ігнорують запрошення. Ця ситуація певно й спонукала до того, що ми мали з захворюванням на кір. Ми не могли підняти показник щеплення, поки люди не почали масово хворіти», - констатувала вона. Також Оксана Лєщинська сказала, що нині в місті 90-92% зробили щеплення проти кору.
За словами медика, на сьогодні медзаклад забезпечений і вакциною проти дифтерії та правця, є широкі можливості для купівлі вакцин та проведення щеплень у будь-якому медичному центрі.
«Якщо показники щеплення на кір хороші, то над щепленням проти дифтерії та праця ми маємо попрацювати. Якщо не буде у дітей календарних щеплень, якщо батьки будуть відмовлятися, то ми будемо приймати більш строгі міри», – відзначила Оксана Лєщинська. Медик закликала не ігнорувати профілактичні щеплення.
«Тут немає ваших чи наших дітей. Це є єдиний цивілізований метод захистити себе і свою рідню від хвороб», – додала Лєщинська.
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