Деталі пожежі у Володимирі, у якій горів будинок та гараж з авто. ФОТО
Сьогодні, 13:04
12-го серпня у Володимирі-Волинському на вулиці Яворницького трапилася пожежа: горів житловий будинок та гараж, у якому знаходилося авто.
Вогонь приборкували 3 машини ДПРЧ 7, пожежна бригада КХП та військових, - пише БУГ.
Інцидент прокоментували рятувальники Володимира-Волинського. За їх словами, повідомлення в частину надійшло о 14:24 12-го серпня. Вже о 15:05 пожежу вдалося локалізувати, а ліквідувати о 15:16.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
Як повідомили БУГу очевидці, у будівлі було багато легкозаймистих речовин та балон з газом.
Пожежа виникла в гаражі розміром 5х7 метрів, який знаходився у комплексі з господарською будівлею та житловим будинком.
У результаті події знищилась покрівля, пошкодились стіни, речі домашнього вжитку, а також згорів автомобіль Фіат Скудо.
Також вогонь пошкодив в сусідньому п’ятиповерховому будинку по вулиці Ковельській 8 металопластикових вікон. У сусідньому гаражі пошкодилась покрівля площею 10 метрів квадратних.
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Вогонь приборкували 3 машини ДПРЧ 7, пожежна бригада КХП та військових, - пише БУГ.
Інцидент прокоментували рятувальники Володимира-Волинського. За їх словами, повідомлення в частину надійшло о 14:24 12-го серпня. Вже о 15:05 пожежу вдалося локалізувати, а ліквідувати о 15:16.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
Як повідомили БУГу очевидці, у будівлі було багато легкозаймистих речовин та балон з газом.
Пожежа виникла в гаражі розміром 5х7 метрів, який знаходився у комплексі з господарською будівлею та житловим будинком.
У результаті події знищилась покрівля, пошкодились стіни, речі домашнього вжитку, а також згорів автомобіль Фіат Скудо.
Також вогонь пошкодив в сусідньому п’ятиповерховому будинку по вулиці Ковельській 8 металопластикових вікон. У сусідньому гаражі пошкодилась покрівля площею 10 метрів квадратних.
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