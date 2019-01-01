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Деталі пожежі у Володимирі, у якій горів будинок та гараж з авто. ФОТО

Деталі пожежі у Володимирі, у якій горів будинок та гараж з авто. ФОТО
12-го серпня у Володимирі-Волинському на вулиці Яворницького трапилася пожежа: горів житловий будинок та гараж, у якому знаходилося авто.

Вогонь приборкували 3 машини ДПРЧ 7, пожежна бригада КХП та військових, - пише БУГ.

Інцидент прокоментували рятувальники Володимира-Волинського. За їх словами, повідомлення в частину надійшло о 14:24 12-го серпня. Вже о 15:05 пожежу вдалося локалізувати, а ліквідувати о 15:16.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

Як повідомили БУГу очевидці, у будівлі було багато легкозаймистих речовин та балон з газом.

Пожежа виникла в гаражі розміром 5х7 метрів, який знаходився у комплексі з господарською будівлею та житловим будинком.

У результаті події знищилась покрівля, пошкодились стіни, речі домашнього вжитку, а також згорів автомобіль Фіат Скудо.

Також вогонь пошкодив в сусідньому п’ятиповерховому будинку по вулиці Ковельській 8 металопластикових вікон. У сусідньому гаражі пошкодилась покрівля площею 10 метрів квадратних.
Деталі пожежі у Володимирі, у якій горів будинок та гараж з авто. ФОТО
Деталі пожежі у Володимирі, у якій горів будинок та гараж з авто. ФОТО
Деталі пожежі у Володимирі, у якій горів будинок та гараж з авто. ФОТО


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Теги: пожежа, Волинь
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