Деталі пожежі у Володимирі, у якій горів будинок та гараж з авто. ФОТО





Вогонь приборкували 3 машини ДПРЧ 7, пожежна бригада КХП та військових, - пише



Інцидент прокоментували рятувальники Володимира-Волинського. За їх словами, повідомлення в частину надійшло о 14:24 12-го серпня. Вже о 15:05 пожежу вдалося локалізувати, а ліквідувати о 15:16.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.



Як повідомили БУГу очевидці, у будівлі було багато легкозаймистих речовин та балон з газом.



Пожежа виникла в гаражі розміром 5х7 метрів, який знаходився у комплексі з господарською будівлею та житловим будинком.



У результаті події знищилась покрівля, пошкодились стіни, речі домашнього вжитку, а також згорів автомобіль Фіат Скудо.



Також вогонь пошкодив в сусідньому п’ятиповерховому будинку по вулиці Ковельській 8 металопластикових вікон. У сусідньому гаражі пошкодилась покрівля площею 10 метрів квадратних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го серпня у Володимирі-Волинському на вулиці Яворницького трапилася пожежа : горів житловий будинок та гараж, у якому знаходилося авто.Вогонь приборкували 3 машини ДПРЧ 7, пожежна бригада КХП та військових, - пише БУГ Інцидент прокоментували рятувальники Володимира-Волинського. За їх словами, повідомлення в частину надійшло о 14:24 12-го серпня. Вже о 15:05 пожежу вдалося локалізувати, а ліквідувати о 15:16.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.Як повідомили БУГу очевидці, у будівлі було багато легкозаймистих речовин та балон з газом.Пожежа виникла в гаражі розміром 5х7 метрів, який знаходився у комплексі з господарською будівлею та житловим будинком.У результаті події знищилась покрівля, пошкодились стіни, речі домашнього вжитку, а також згорів автомобіль Фіат Скудо.Також вогонь пошкодив в сусідньому п’ятиповерховому будинку по вулиці Ковельській 8 металопластикових вікон. У сусідньому гаражі пошкодилась покрівля площею 10 метрів квадратних.

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