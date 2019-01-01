вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у водія автобуса вилучили автозапчастини

На «Ягодині» у водія автобуса вилучили автозапчастини
Через «Ягодин» водій рейсового автобусу намагався провезти незадекларовані автозапчастини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.

Усього 45 найменувань гальмівних колодок, фільтрів та систем
кріплення склав у багажному відділенні автобуса один із водіїв
міжнародного рейсу «Штутгарт - Чернігів». Під час митного контролю у пункті пропуску Ягодин він не заявив їх до оформлення, сподіваючись на те, що цей товар випаде з фокусу уваги серед особистих речей пасажирів.

Через порушення митних правил запчастини вилучили на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія-
громадянина України до відповідальності.

Вартість вилучених товарів – 160 тисяч гривень.

Санкція статті 472 Митного Кодексу за такі дії передбачає конфіскацію та штраф у повному розмірі незадекларованого товару.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, Волинь, митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ викрила пенсіонера, який збирав інформацію для російських спецслужб
Сьогодні, 13:48
Волинському школяру, який вимагав гроші з однолітків, дали умовний термін
Сьогодні, 13:42
На «Ягодині» у водія автобуса вилучили автозапчастини
Сьогодні, 13:34
Територію, прилеглу до міжнародного пункту пропуску «Ягодин», прибиратиме Рівненська ОТГ
Сьогодні, 13:26
У Луцьку виявили авто з «липовими» документами
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
На «Ягодині» у водія вантажівки вилучили картини. ФОТО На «Ягодині» у водія вантажівки вилучили картини. ФОТО
07 серпень, 09:15
Через «Ягодин» не пропустили польку, яка хотіла проїхати за паспортом своєї матері Через «Ягодин» не пропустили польку, яка хотіла проїхати за паспортом своєї матері
15 липень, 15:04
На «Ягодині» у водія вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень На «Ягодині» у водія вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень
15 липень, 10:57
Волинянин намагався вивезти до Польщі майже 50 кілограмів бурштину. ФОТО Волинянин намагався вивезти до Польщі майже 50 кілограмів бурштину. ФОТО
11 липень, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Покарають двох чоловіків, які неправдиво свідчили щодо злочину у Нововолинську
Сьогодні, 14:08
 0
СБУ викрила пенсіонера, який збирав інформацію для російських спецслужб
Сьогодні, 13:48
 0
Волинському школяру, який вимагав гроші з однолітків, дали умовний термін
Сьогодні, 13:42
 0
На «Ягодині» у водія автобуса вилучили автозапчастини
Сьогодні, 13:34
 0
Територію, прилеглу до міжнародного пункту пропуску «Ягодин», прибиратиме Рівненська ОТГ
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿