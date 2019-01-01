На «Ягодині» у водія автобуса вилучили автозапчастини
Сьогодні, 13:34
Через «Ягодин» водій рейсового автобусу намагався провезти незадекларовані автозапчастини.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Усього 45 найменувань гальмівних колодок, фільтрів та систем
кріплення склав у багажному відділенні автобуса один із водіїв
міжнародного рейсу «Штутгарт - Чернігів». Під час митного контролю у пункті пропуску Ягодин він не заявив їх до оформлення, сподіваючись на те, що цей товар випаде з фокусу уваги серед особистих речей пасажирів.
Через порушення митних правил запчастини вилучили на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія-
громадянина України до відповідальності.
Вартість вилучених товарів – 160 тисяч гривень.
Санкція статті 472 Митного Кодексу за такі дії передбачає конфіскацію та штраф у повному розмірі незадекларованого товару.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Усього 45 найменувань гальмівних колодок, фільтрів та систем
кріплення склав у багажному відділенні автобуса один із водіїв
міжнародного рейсу «Штутгарт - Чернігів». Під час митного контролю у пункті пропуску Ягодин він не заявив їх до оформлення, сподіваючись на те, що цей товар випаде з фокусу уваги серед особистих речей пасажирів.
Через порушення митних правил запчастини вилучили на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія-
громадянина України до відповідальності.
Вартість вилучених товарів – 160 тисяч гривень.
Санкція статті 472 Митного Кодексу за такі дії передбачає конфіскацію та штраф у повному розмірі незадекларованого товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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