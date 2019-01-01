На «Ягодині» у водія автобуса вилучили автозапчастини

Через «Ягодин» водій рейсового автобусу намагався провезти незадекларовані автозапчастини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.Усього 45 найменувань гальмівних колодок, фільтрів та системкріплення склав у багажному відділенні автобуса один із водіївміжнародного рейсу «Штутгарт - Чернігів». Під час митного контролю у пункті пропуску Ягодин він не заявив їх до оформлення, сподіваючись на те, що цей товар випаде з фокусу уваги серед особистих речей пасажирів.Через порушення митних правил запчастини вилучили на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія-громадянина України до відповідальності.Вартість вилучених товарів – 160 тисяч гривень.Санкція статті 472 Митного Кодексу за такі дії передбачає конфіскацію та штраф у повному розмірі незадекларованого товару.