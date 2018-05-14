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СБУ викрила пенсіонера, який збирав інформацію для російських спецслужб

СБУ викрила пенсіонера, який збирав інформацію для російських спецслужб
На Львівщині контррозвідники викрили місцевого мешканця, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації.

Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗСУ, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави.

Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду.

За діяльність несумісну зі статусом консульської посадової особи МЗС України оголосила дипломата-шпигуна «persona non grata». Він уже залишив територію України.

СБУ викрила пенсіонера, який збирав інформацію для російських спецслужб

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Теги: шпигун, зрада
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