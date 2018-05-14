СБУ викрила пенсіонера, який збирав інформацію для російських спецслужб





Про це



Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗСУ, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави.



Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.



Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду.



За діяльність несумісну зі статусом консульської посадової особи МЗС України оголосила дипломата-шпигуна «persona non grata». Він уже залишив територію України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині контррозвідники викрили місцевого мешканця, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації.Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗСУ, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави.Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду.За діяльність несумісну зі статусом консульської посадової особи МЗС України оголосила дипломата-шпигуна «persona non grata». Він уже залишив територію України.

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