На території церкви на Вінничині отруїлось 12 людей





Про це



"Станом на 7 годину 14 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у селі Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", – зазначили у відомстві.



Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після вживання їжі на території Хрестовоздвиженського храму на Вінничині у лікарні з отруєнням досі перебувають 12 людей.Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України."Станом на 7 годину 14 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у селі Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", – зазначили у відомстві.Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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