вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На території церкви на Вінничині отруїлось 12 людей

На території церкви на Вінничині отруїлось 12 людей
Після вживання їжі на території Хрестовоздвиженського храму на Вінничині у лікарні з отруєнням досі перебувають 12 людей.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 7 годину 14 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у селі Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", – зазначили у відомстві.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: отруєння, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО
Сьогодні, 12:28
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 200 автівок
Сьогодні, 12:23
На території церкви на Вінничині отруїлось 12 людей
Сьогодні, 12:16
У Луцьку на ремонт закриють декілька дитсадків
Сьогодні, 12:10
У Ковелі тимчасово запровадили особливий режим через антитерористичні навчання
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
На Волині 2-річна дитина отруїлась кавуном На Волині 2-річна дитина отруїлась кавуном
13 серпень, 16:33
Стала відома причина отруєння людей у Ківерцях на поминальному обіді Стала відома причина отруєння людей у Ківерцях на поминальному обіді
12 серпень, 18:05
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
12 серпень, 01:20
У селі під Луцьком відзначили храмове свято У селі під Луцьком відзначили храмове свято
11 серпень, 12:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21-річний волинянин вкрав у магазині дві пляшки горілки
Сьогодні, 12:47
 0
Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО
Сьогодні, 12:28
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 200 автівок
Сьогодні, 12:23
 0
На території церкви на Вінничині отруїлось 12 людей
Сьогодні, 12:16
 0
У Луцьку на ремонт закриють декілька дитсадків
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿