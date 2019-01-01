На території церкви на Вінничині отруїлось 12 людей
Сьогодні, 12:16
Після вживання їжі на території Хрестовоздвиженського храму на Вінничині у лікарні з отруєнням досі перебувають 12 людей.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 14 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у селі Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", – зазначили у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 14 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у селі Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", – зазначили у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 200 автівок
Сьогодні, 12:23
На території церкви на Вінничині отруїлось 12 людей
Сьогодні, 12:16
У Луцьку на ремонт закриють декілька дитсадків
Сьогодні, 12:10