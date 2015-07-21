Вбив дружину і звів рахунки з життям: на Одещині знайшли застрелену пару





Про це



"За попередніми даними, пострілом з рушниці чоловік вбив дружину, після чого застрелився сам", – йдеться у повідомленні.



Про те, що в будинку сусідів виявлені їхні тіла з вогнепальними пораненнями, до поліції повідомив місцевий житель. Поряд з тілом 46-річного господаря оселі лежало ймовірне знаряддя злочину – його мисливська рушниця.



Опитуючи односельців загиблого подружжя, правоохоронці з’ясували, що 38-річна жінка часто потерпала від безпідставних ревнощів та скандалів чоловіка, які той влаштовував, зловживаючи алкоголем.



За фактами смерті подружжя відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.



Досудове слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області знайшли застреленими чоловіка і дружину. За попередніми даними, чоловік застрелив дружину і вистрілив у себе.Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції."За попередніми даними, пострілом з рушниці чоловік вбив дружину, після чого застрелився сам", – йдеться у повідомленні.Про те, що в будинку сусідів виявлені їхні тіла з вогнепальними пораненнями, до поліції повідомив місцевий житель. Поряд з тілом 46-річного господаря оселі лежало ймовірне знаряддя злочину – його мисливська рушниця.Опитуючи односельців загиблого подружжя, правоохоронці з’ясували, що 38-річна жінка часто потерпала від безпідставних ревнощів та скандалів чоловіка, які той влаштовував, зловживаючи алкоголем.За фактами смерті подружжя відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.Досудове слідство триває.

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