Вбив дружину і звів рахунки з життям: на Одещині знайшли застрелену пару
Сьогодні, 18:24
В Одеській області знайшли застреленими чоловіка і дружину. За попередніми даними, чоловік застрелив дружину і вистрілив у себе.
Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"За попередніми даними, пострілом з рушниці чоловік вбив дружину, після чого застрелився сам", – йдеться у повідомленні.
Про те, що в будинку сусідів виявлені їхні тіла з вогнепальними пораненнями, до поліції повідомив місцевий житель. Поряд з тілом 46-річного господаря оселі лежало ймовірне знаряддя злочину – його мисливська рушниця.
Опитуючи односельців загиблого подружжя, правоохоронці з’ясували, що 38-річна жінка часто потерпала від безпідставних ревнощів та скандалів чоловіка, які той влаштовував, зловживаючи алкоголем.
За фактами смерті подружжя відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.
Досудове слідство триває.
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Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"За попередніми даними, пострілом з рушниці чоловік вбив дружину, після чого застрелився сам", – йдеться у повідомленні.
Про те, що в будинку сусідів виявлені їхні тіла з вогнепальними пораненнями, до поліції повідомив місцевий житель. Поряд з тілом 46-річного господаря оселі лежало ймовірне знаряддя злочину – його мисливська рушниця.
Опитуючи односельців загиблого подружжя, правоохоронці з’ясували, що 38-річна жінка часто потерпала від безпідставних ревнощів та скандалів чоловіка, які той влаштовував, зловживаючи алкоголем.
За фактами смерті подружжя відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.
Досудове слідство триває.
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