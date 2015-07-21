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Вбив дружину і звів рахунки з життям: на Одещині знайшли застрелену пару

Вбив дружину і звів рахунки з життям: на Одещині знайшли застрелену пару
В Одеській області знайшли застреленими чоловіка і дружину. За попередніми даними, чоловік застрелив дружину і вистрілив у себе.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"За попередніми даними, пострілом з рушниці чоловік вбив дружину, після чого застрелився сам", – йдеться у повідомленні.

Про те, що в будинку сусідів виявлені їхні тіла з вогнепальними пораненнями, до поліції повідомив місцевий житель. Поряд з тілом 46-річного господаря оселі лежало ймовірне знаряддя злочину – його мисливська рушниця.

Опитуючи односельців загиблого подружжя, правоохоронці з’ясували, що 38-річна жінка часто потерпала від безпідставних ревнощів та скандалів чоловіка, які той влаштовував, зловживаючи алкоголем.

За фактами смерті подружжя відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.

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Теги: вбивство, суїцид
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