Секрети схуднення від луцького тренера-дієтолога





Про це йшлося у програмі



Володимир Вишневський розповів, як правильно худнути і яких продуктів варто уникати.



Ось найцікавіші цитати з його розповіді:



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Я скинув 56 кілограмів, важу зараз приблизно 77. Таку вагу, як у мене зараз, тримаю рік. Поступово змінюю відсоток жирової та м’язової тканин. От, наприклад, рік тому розумні ваги показували, що у мене 18% жиру, а решта – м’язи. Зараз 62 із «хвостиком» кілограми м’язів, а жиру – близько 15.





Розумні ваги показують скільки у вас відсотків жиру, м’язів, води і все це отримуєте одразу на свій смартфон. Зважуватися потрібно босоніж, а одягу – чим менше, тим краще. Не маєте таких вагів, сантиметр вам на допомогу… Основне, що потрібно вимірювати: обхват плеча, передпліччя, грудної клітки, талії, стегон та литок.



Більшість фахівців звертають увагу на те, що не можна їсти. Втім, хоч люди й знають про шкоду, але все одно їдять. Я ж ставлю акцент на тому, що можна їсти: м’ясо, рибу, “молочку”, овочі та фрукти… До речі, навіть спортсмени, з якими спілкуюся, значною мірою не доїдають овочів, де величезна кількість клітковини, вітамінів і мінералів, які нам життєво необхідні.



А ще потрібно пити воду. Зі своєї практики скажу, що у холодну пору року треба випивати на 30 кілограмів ваги літр води. Влітку ще потрібно накинути відсотків 20-30, а якщо фізично активні ще додаємо стільки само. Наприклад, якщо ваша вага 60 кілограмів, то треба випивати 2 літри води.



Схуднення однозначно потрібно починати з їжі. Насамперед треба переглянути власний раціон. І лише тоді підключаємо ходьбу, біг, заняття у залі, але поступово, бо одразу всього не потягнемо.



Якщо вага дуже надмірна, як це було в мене, там однозначно є гормональні проблеми, але все дуже індивідуально.



Якщо людині потрібно набрати кілька кілограмів, то створюємо профіцит калорій і так само підключаємо заняття спортом. Привчаєте організм до навантажень, він стане сильнішим і набиратиме м’язову масу.



Тим, хто хоче зекономити на дієтологові, скажу просту річ: ви тратите 80% свого часу і маєте – 20% результату, а з фахівцем тратите 20% часу і маєте 80% результату.



Коли людині бракує енергії, потрібно розібратися: що їсть, до яких продуктів звикла, в якому середовищі живе, чим дихає і навіть як спить. Зазвичай брак енергії свідчить про нестачу води, поганий сон і харчування раз чи два на день. Очевидно: тоді будемо ледь ходити… Почнемо більше пити, засинати хоча б о 23:00 та їсти три-п’ять разів на день, станемо значно енергійнішими та щасливішими.



Кавуни – ягода, яка дуже вбирає хімікати. Може 10 разів поталанити, а на 11-ий – матимете сильне отруєння. Ці хімікати накопичуються в нашому організмі, тож їх доводиться виводити водою, зеленню, чаєм і через піт. Цю ягоду забороняю всім.



Всі овочі та фрукти потрібно добре мити, бо часто їх покривають спеціальними речовинами, щоб вони довше виглядали свіжими.



Для правильного харчування варто брати овочі, фрукти, каші, м’ясо, рибу. Але з рибою будьте обережні, особливо з соленою, такою як оселедець, бо вона іноді кишить паразитами. Рибу вибирайте морожену. Термічна обробка обов’язкова.



Свинину їсти не раджу, бо ця тварина – пилосмок навколишнього середовища. Вона створена природою без відчуття ситості та їсть усе, що дають. Раджу більше вживати телятину, баранину, козяче м’ясо, курятину, індичку. Щодо кролятини, то теж не раджу.



Для підтримання гарної фізичної форми я раджу поєднувати здорове харчування та тренування. У вас має бути ціль і власна мотивація. На початку буде дуже важко… Заходите в супермаркет, а булочки пахнуть, бо ви любите з часничком чи з родзинками, підходите до них і згадуєте про мотивацію, яка змусила вас почати худнути. Подумали, згадали і пішли купувати яйця (але обережно із жовтками: не більше двох на день, бо там багато жиру та холестерину).



Багато хто, беручись за схуднення, різко зменшує кількість калорій, які споживає. Наприклад, візьмемо дівчину середнього зросту, десь 165 сантиметрів: її норма – 1500 калорій, які організм використовує для своєї життєдіяльності.



Що ж роблять дівчата? Щоб не бігати і не займатись спортом, врізають калораж до 700-500, а є й такі, що до 300 калорій. І це дуже погано! Організм недоотримує енергії, вітамінів, мінералів та нутрієнтів і починає це «брати», насамперед, із м’язів, бо це йому легше зробити, ніж із жиру. В організмі сповільнується метаболізм. Це дуже серйозно і небезпечно, адже може розвинутися анорексія.





Як худнути правильно і без шкоди для здоров’я? Калораж потрібно зменшити, але на 200-300 калорій, не більше. От лишаємо собі 1200 калорій на добу, але підключаємо фізичні вправи, щоб більше калорій спалювати. Тобто, щоб схуднути, потрібно тратити енергії в рази більше, ніж ви отримуєте. Спортом потрібно займатися постійно.



Чим добре тренуватися у спортзалі? Коли над тобою стоїть людина з нагайкою, результат значно кращий, ніж від самостійних занять. Із першого разу жоден тренер не зможе вкласти в чиюсь голову все, що потрібно робити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький тренер-дієтолог Володимир Вишневський розкрив секрет власного схуднення. А скинув він аж 56 кілограмів. Тепер чоловік допомагає позбуватися зайвої ваги іншим.Про це йшлося у програмі “Вікенд на 12 каналі” 11 серпня.Володимир Вишневський розповів, як правильно худнути і яких продуктів варто уникати.Ось найцікавіші цитати з його розповіді:***Я скинув 56 кілограмів, важу зараз приблизно 77. Таку вагу, як у мене зараз, тримаю рік. Поступово змінюю відсоток жирової та м’язової тканин. От, наприклад, рік тому розумні ваги показували, що у мене 18% жиру, а решта – м’язи. Зараз 62 із «хвостиком» кілограми м’язів, а жиру – близько 15.Розумні ваги показують скільки у вас відсотків жиру, м’язів, води і все це отримуєте одразу на свій смартфон. Зважуватися потрібно босоніж, а одягу – чим менше, тим краще. Не маєте таких вагів, сантиметр вам на допомогу… Основне, що потрібно вимірювати: обхват плеча, передпліччя, грудної клітки, талії, стегон та литок.Більшість фахівців звертають увагу на те, що не можна їсти. Втім, хоч люди й знають про шкоду, але все одно їдять. Я ж ставлю акцент на тому, що можна їсти: м’ясо, рибу, “молочку”, овочі та фрукти… До речі, навіть спортсмени, з якими спілкуюся, значною мірою не доїдають овочів, де величезна кількість клітковини, вітамінів і мінералів, які нам життєво необхідні.А ще потрібно пити воду. Зі своєї практики скажу, що у холодну пору року треба випивати на 30 кілограмів ваги літр води. Влітку ще потрібно накинути відсотків 20-30, а якщо фізично активні ще додаємо стільки само. Наприклад, якщо ваша вага 60 кілограмів, то треба випивати 2 літри води.Схуднення однозначно потрібно починати з їжі. Насамперед треба переглянути власний раціон. І лише тоді підключаємо ходьбу, біг, заняття у залі, але поступово, бо одразу всього не потягнемо.Якщо вага дуже надмірна, як це було в мене, там однозначно є гормональні проблеми, але все дуже індивідуально.Якщо людині потрібно набрати кілька кілограмів, то створюємо профіцит калорій і так само підключаємо заняття спортом. Привчаєте організм до навантажень, він стане сильнішим і набиратиме м’язову масу.Тим, хто хоче зекономити на дієтологові, скажу просту річ: ви тратите 80% свого часу і маєте – 20% результату, а з фахівцем тратите 20% часу і маєте 80% результату.Коли людині бракує енергії, потрібно розібратися: що їсть, до яких продуктів звикла, в якому середовищі живе, чим дихає і навіть як спить. Зазвичай брак енергії свідчить про нестачу води, поганий сон і харчування раз чи два на день. Очевидно: тоді будемо ледь ходити… Почнемо більше пити, засинати хоча б о 23:00 та їсти три-п’ять разів на день, станемо значно енергійнішими та щасливішими.Кавуни – ягода, яка дуже вбирає хімікати. Може 10 разів поталанити, а на 11-ий – матимете сильне отруєння. Ці хімікати накопичуються в нашому організмі, тож їх доводиться виводити водою, зеленню, чаєм і через піт. Цю ягоду забороняю всім.Всі овочі та фрукти потрібно добре мити, бо часто їх покривають спеціальними речовинами, щоб вони довше виглядали свіжими.Для правильного харчування варто брати овочі, фрукти, каші, м’ясо, рибу. Але з рибою будьте обережні, особливо з соленою, такою як оселедець, бо вона іноді кишить паразитами. Рибу вибирайте морожену. Термічна обробка обов’язкова.Свинину їсти не раджу, бо ця тварина – пилосмок навколишнього середовища. Вона створена природою без відчуття ситості та їсть усе, що дають. Раджу більше вживати телятину, баранину, козяче м’ясо, курятину, індичку. Щодо кролятини, то теж не раджу.Для підтримання гарної фізичної форми я раджу поєднувати здорове харчування та тренування. У вас має бути ціль і власна мотивація. На початку буде дуже важко… Заходите в супермаркет, а булочки пахнуть, бо ви любите з часничком чи з родзинками, підходите до них і згадуєте про мотивацію, яка змусила вас почати худнути. Подумали, згадали і пішли купувати яйця (але обережно із жовтками: не більше двох на день, бо там багато жиру та холестерину).Багато хто, беручись за схуднення, різко зменшує кількість калорій, які споживає. Наприклад, візьмемо дівчину середнього зросту, десь 165 сантиметрів: її норма – 1500 калорій, які організм використовує для своєї життєдіяльності.Що ж роблять дівчата? Щоб не бігати і не займатись спортом, врізають калораж до 700-500, а є й такі, що до 300 калорій. І це дуже погано! Організм недоотримує енергії, вітамінів, мінералів та нутрієнтів і починає це «брати», насамперед, із м’язів, бо це йому легше зробити, ніж із жиру. В організмі сповільнується метаболізм. Це дуже серйозно і небезпечно, адже може розвинутися анорексія.Як худнути правильно і без шкоди для здоров’я? Калораж потрібно зменшити, але на 200-300 калорій, не більше. От лишаємо собі 1200 калорій на добу, але підключаємо фізичні вправи, щоб більше калорій спалювати. Тобто, щоб схуднути, потрібно тратити енергії в рази більше, ніж ви отримуєте. Спортом потрібно займатися постійно.Чим добре тренуватися у спортзалі? Коли над тобою стоїть людина з нагайкою, результат значно кращий, ніж від самостійних занять. Із першого разу жоден тренер не зможе вкласти в чиюсь голову все, що потрібно робити.

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