У волинській громаді лікарню реконструйовують під амбулаторію

Ірина Вахович відвідала Цуманську ОТГ з робочим візитом. Так, в рамках проекту Світового банку в центрі Цуманської ОТГ реконструйовують одне з приміщень районної лікарні під амбулаторію.



Про це голові облради розповіли голова ОТГ Анатолій Дорошук та депутат облради Леонід Стефанович, який очолює підприємство, що виконує підрядні роботи, йдеться на



Проте є проблеми з фінансуванням цього будівництва.



Ірина Вахович каже, що розбиратиметься з ситуацією спільно з профільною тимчасовою комісією облради.



"Тим більше, що сьогодні йдеться про потребу у співфінансуванні проєктів Світового банку з обласного бюджету в сумі 38 млн грн", - додає Ірина Вахович.



Додають, в Цумані є лікарня, яка має статус районної і наразі реорганізовується в комунальне підприємство. В закладі працює 78 людей, дитяче та терапевтичне відділення. Частина фахівців перейдуть працювати в амбулаторію.



До слова, на території ОТГ - позитивна демографія. Тут щороку народжується понад 200 людей, а відходить у засвіти - 120.

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