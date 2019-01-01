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У волинській громаді лікарню реконструйовують під амбулаторію

У волинській громаді лікарню реконструйовують під амбулаторію
Голова обласної ради Ірина Вахович відвідала Цуманську ОТГ з робочим візитом. Так, в рамках проекту Світового банку в центрі Цуманської ОТГ реконструйовують одне з приміщень районної лікарні під амбулаторію.

Про це голові облради розповіли голова ОТГ Анатолій Дорошук та депутат облради Леонід Стефанович, який очолює підприємство, що виконує підрядні роботи, йдеться на сайті Волиньради.

Проте є проблеми з фінансуванням цього будівництва.

Ірина Вахович каже, що розбиратиметься з ситуацією спільно з профільною тимчасовою комісією облради.

"Тим більше, що сьогодні йдеться про потребу у співфінансуванні проєктів Світового банку з обласного бюджету в сумі 38 млн грн", - додає Ірина Вахович.

Додають, в Цумані є лікарня, яка має статус районної і наразі реорганізовується в комунальне підприємство. В закладі працює 78 людей, дитяче та терапевтичне відділення. Частина фахівців перейдуть працювати в амбулаторію.

До слова, на території ОТГ - позитивна демографія. Тут щороку народжується понад 200 людей, а відходить у засвіти - 120.

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Теги: лікарня, амбулаторія, Волиньрада
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