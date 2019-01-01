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Луганська «Зоря» перемогла ЦСКА, лідером якого є ексгравець «Волині»

Луганська «Зоря» перемогла ЦСКА, лідером якого є ексгравець «Волині»
Футболісти луганської "Зорі" подолали третій відбірковий раунд Ліги Європи УЄФА.

Команда Віктора Скрипника після нічиєї 1:1 в Софії обіграла болгарський ЦСКА з рахунком 1:0 на "Славутич-Арені" у Запоріжжі і пробилася у раунд плей-офф Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.

Автором голу став форвард "Зорі" Назарій Русин, який відзначився на 89-й хвилині.

"Зоря" з 22-ї хвилини грала у більшості - за друге попередження червону картку отримав захисник ЦСКА Іван Туріцов. На 90-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Русин.

Як відомо, капітан ЦСКА Петр Занєв у сезоні 2012-2013 захищав кольори луцької "Волині". Свого часу, за зарплатні борги перед цим футболістом, з луцького клубу мали зняти 6 очок.

На останніх хвиланах зустрічі колишній "волинянин" під час атаки гравців "Зорі", ледь не "зрізав м`яч у власні ворота.

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Теги: футбол, спорт, Зоря, ЦСКА, Волинь, Петр Занєв
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