Луганська «Зоря» перемогла ЦСКА, лідером якого є ексгравець «Волині»
Сьогодні, 22:21
Футболісти луганської "Зорі" подолали третій відбірковий раунд Ліги Європи УЄФА.
Команда Віктора Скрипника після нічиєї 1:1 в Софії обіграла болгарський ЦСКА з рахунком 1:0 на "Славутич-Арені" у Запоріжжі і пробилася у раунд плей-офф Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.
Автором голу став форвард "Зорі" Назарій Русин, який відзначився на 89-й хвилині.
"Зоря" з 22-ї хвилини грала у більшості - за друге попередження червону картку отримав захисник ЦСКА Іван Туріцов. На 90-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Русин.
Як відомо, капітан ЦСКА Петр Занєв у сезоні 2012-2013 захищав кольори луцької "Волині". Свого часу, за зарплатні борги перед цим футболістом, з луцького клубу мали зняти 6 очок.
На останніх хвиланах зустрічі колишній "волинянин" під час атаки гравців "Зорі", ледь не "зрізав м`яч у власні ворота.
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Команда Віктора Скрипника після нічиєї 1:1 в Софії обіграла болгарський ЦСКА з рахунком 1:0 на "Славутич-Арені" у Запоріжжі і пробилася у раунд плей-офф Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.
Автором голу став форвард "Зорі" Назарій Русин, який відзначився на 89-й хвилині.
"Зоря" з 22-ї хвилини грала у більшості - за друге попередження червону картку отримав захисник ЦСКА Іван Туріцов. На 90-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Русин.
Як відомо, капітан ЦСКА Петр Занєв у сезоні 2012-2013 захищав кольори луцької "Волині". Свого часу, за зарплатні борги перед цим футболістом, з луцького клубу мали зняти 6 очок.
На останніх хвиланах зустрічі колишній "волинянин" під час атаки гравців "Зорі", ледь не "зрізав м`яч у власні ворота.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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