Луганська «Зоря» перемогла ЦСКА, лідером якого є ексгравець «Волині»

Футболісти луганської "Зорі" подолали третій відбірковий раунд Ліги Європи УЄФА.Командапісля нічиєї 1:1 в Софії обіграла болгарський ЦСКА з рахунком 1:0 на "Славутич-Арені" у Запоріжжі і пробилася у раунд плей-офф Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.Автором голу став форвард "Зорі", який відзначився на 89-й хвилині."Зоря" з 22-ї хвилини грала у більшості - за друге попередження червону картку отримав захисник ЦСКА. На 90-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Русин.Як відомо, капітан ЦСКА Петр Занєв у сезоні 2012-2013 захищав кольори луцької "Волині". Свого часу, за зарплатні борги перед цим футболістом, з луцького клубу мали зняти 6 очок.На останніх хвиланах зустрічі колишній "волинянин" під час атаки гравців "Зорі", ледь не "зрізав м`яч у власні ворота.