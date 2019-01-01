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Хлопець розповів, як на велосипеді проїхав з Волині до Парижа. ВІДЕО

Хлопець розповів, як на велосипеді проїхав з Волині до Парижа. ВІДЕО
Волинянин Богдан Ліпич велосипедом проїхав із Каменя-Каширського до Парижа. Це – 2 тисячі кілометрів, тож мандрівка тривала 30 днів. Крім столиці Франції він побував у Варшаві, Берліні, Амстердамі, Брюселі.

Цими днями хлопець повернувся в Україну, - пише Суспільне Волині.

Веломандрівник розповів, як саме йому вдалось подолати стільки кілометрів і з якими труднощами прийшлось зіткнутись.

«Відвідав 5 країн. Проїхав Польщу, Нідерланди, Німеччину, Бельгію і Францію. Найбільшим раєм для велосипедиста є Голландія. Мене здивувало, що від німецького кордону до Амстердаму я проїхав по велодоріжці», - каже Богдан Ліпич.

Мандрівник розповів, що ночував у наметі і доводилося звикати до умов життя просто неба.

«У мене був мінімальний бюджет – це 200-300 доларів. Довелося позичити у батьків. У мене зламався телефон. Половину коштів витратив на ремонт велосипеда. За 150 км до Парижа у мене розірвався цеп. Париж – місто, де найбільше туристів. Там не дуже дбають про чистоту і комунальні служби не встигають прибирати», - розповідає хлопець.

До слова, Богдан працює у медіасфері. Під час подорожі постійно публікував новини про мандрівку на сторінках у соцмережах. Каже, що за цей час у нього з’явилося багато підписників, а підтримка людей надихала.

«Європейці дуже привітно ставляться до українців, я поставив питання французові: що він думає про Україну? Він відповів: «я радий, що це країна, яка відірвалася від Росії. Німці українців сприймають як частину російського народу, а Україну як частину Росії. Я намагався зламати ці стереотипи. Казав: ми окрема повноцінна нація. Вони казали: «Окей». Вони не сперечалися зі мною», - розповів веломандрівник.


Хлопець розповів, як на велосипеді проїхав з Волині до Парижа. ВІДЕО
Хлопець розповів, як на велосипеді проїхав з Волині до Парижа. ВІДЕО
Хлопець розповів, як на велосипеді проїхав з Волині до Парижа. ВІДЕО

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Теги: веломандрівка, волинянин, Париж
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