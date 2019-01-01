Три вулиці Луцька залишаться без світла





Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".



Так, з 13:30 до 17:00 світла не буде на вулиці Ранковій, 1. А з 09:00 до 16:30 без електроенергії залишаться мешканці вулиці Чернишевського (частково) та вулиці Черчицька (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 19 серпня у Луцьку відключать електроенергію на трьох вулицях міста.Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".Так, з 13:30 до 17:00 світла не буде на вулиці Ранковій, 1. А з 09:00 до 16:30 без електроенергії залишаться мешканці вулиці Чернишевського (частково) та вулиці Черчицька (частково).

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