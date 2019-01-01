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Три вулиці Луцька залишаться без світла

Три вулиці Луцька залишаться без світла
У понеділок, 19 серпня у Луцьку відключать електроенергію на трьох вулицях міста.

Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".

Так, з 13:30 до 17:00 світла не буде на вулиці Ранковій, 1. А з 09:00 до 16:30 без електроенергії залишаться мешканці вулиці Чернишевського (частково) та вулиці Черчицька (частково).

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Теги: Луцьк, відключення
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