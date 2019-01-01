Молодого волинянина, який загинув в зоні ООС, провели в останню путь. ВІДЕО

Олександра Колбуна поховали сьогодні на малій батьківщині.



Про це йдеться в сюжеті



Родом боєць із села Вовчицьк Маневичцького району, йому було 20 років, брав участь в Операції об’єднаних сил.



Як розповів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк, хлопця виховувала рідна тітка, згодом – дядько, юнак закінчив школу у рідному селі та Маневицький професійний ліцей.



Цього року підписав контракт і служив у Луганській області.



Нагадаємо, що про





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