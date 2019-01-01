Молодого волинянина, який загинув в зоні ООС, провели в останню путь. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
Загиблого на Сході України волинського військовослужбовця Олександра Колбуна поховали сьогодні на малій батьківщині.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Родом боєць із села Вовчицьк Маневичцького району, йому було 20 років, брав участь в Операції об’єднаних сил.
Як розповів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк, хлопця виховувала рідна тітка, згодом – дядько, юнак закінчив школу у рідному селі та Маневицький професійний ліцей.
Цього року підписав контракт і служив у Луганській області.
Нагадаємо, що про смерть бійця стало відомо 14 серпня.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Родом боєць із села Вовчицьк Маневичцького району, йому було 20 років, брав участь в Операції об’єднаних сил.
Як розповів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк, хлопця виховувала рідна тітка, згодом – дядько, юнак закінчив школу у рідному селі та Маневицький професійний ліцей.
Цього року підписав контракт і служив у Луганській області.
Нагадаємо, що про смерть бійця стало відомо 14 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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