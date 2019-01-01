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Молодого волинянина, який загинув в зоні ООС, провели в останню путь. ВІДЕО

Молодого волинянина, який загинув в зоні ООС, провели в останню путь. ВІДЕО
Загиблого на Сході України волинського військовослужбовця Олександра Колбуна поховали сьогодні на малій батьківщині.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Родом боєць із села Вовчицьк Маневичцького району, йому було 20 років, брав участь в Операції об’єднаних сил.

Як розповів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк, хлопця виховувала рідна тітка, згодом – дядько, юнак закінчив школу у рідному селі та Маневицький професійний ліцей.

Цього року підписав контракт і служив у Луганській області.

Нагадаємо, що про смерть бійця стало відомо 14 серпня.


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Теги: Олександр Колбун, ООС, смерть, похорон
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