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Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО

Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Підполковника 14 ОМБР Сергія Корсуна нагородили оредном "Народний Герой України".

Церемонія нагородження відбулась к Рівному на літній естраді парку імені Тараса Шевченка - інформує прес-служба бригади.

Від імені військовослужбовців бригади підполковник Корсун вручив організаторам урочистостей державний прапор і подякував за нагороду, зауваживши, що в цьому є заслуга багатьох.

Також на церемонії був присутній командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який привітав воїнів з високими нагородами.

Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО



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Теги: орден, Народний герой, 14 бригада
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