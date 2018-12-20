Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО

Сергія Корсуна нагородили оредном "Народний Герой України".



Церемонія нагородження відбулась к Рівному на літній естраді парку імені Тараса Шевченка - інформує



Від імені військовослужбовців бригади підполковник Корсун вручив організаторам урочистостей державний прапор і подякував за нагороду, зауваживши, що в цьому є заслуга багатьох.



Також на церемонії був присутній командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який привітав воїнів з високими нагородами.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підполковника 14 ОМБРнагородили оредном "Народний Герой України".Церемонія нагородження відбулась к Рівному на літній естраді парку імені Тараса Шевченка - інформує прес-служба бригади.Від імені військовослужбовців бригади підполковник Корсун вручив організаторам урочистостей державний прапор і подякував за нагороду, зауваживши, що в цьому є заслуга багатьох.Також на церемонії був присутній командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-лейтенант, який привітав воїнів з високими нагородами.

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