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Водійка Mercedes, яка ледь не наїхала на людей у Луцьку, неодноразово їздила п'яною за кермом

Водійка Mercedes, яка ледь не наїхала на людей у Луцьку, неодноразово їздила п'яною за кермом
У Луцьку затримали нетверезу водійку, яка наражала інших на небезпеку.

Нагадаємо, у неділю, 18 серпня, патрульні отримали повідомлення, що по вулиці Станіславського, громадяни затримали водійку Mercedes, яка, можливо, перебуває в стані наркотичного сп’яніння і мало не наїхала на людей, - пише патрульна поліція Волині.

На місці події очевидці розповіли, що жінка може мати заборонені речовини.

Проходити огляд вона відмовилась. Туди ж викликали і слідчо-оперативну групу. На винуватицю оформили протокол за ст. 130 КУпАП. Далі працювали слідчі.

Зауважують, що напередодні, 17 серпня, патрульні вже виявляли цю ж жінку за кермом Mercedes. Тоді підозрілий автомобіль інспектори помітили під мостом, по вулиці Шевченка. 41-річна водійка мала явні ознаки сп’яніння, але проходити перевірку відмовилась. Тоді на винуватицю також оформили протокол і постанову.

Тепер рішення по цих подіях прийматиме суд. Щодо можливої наявності заборонених речовин, то справою займається слідство. Також про випадки повідомлено працівників ювенальної превенції, адже жінка-порушниця має малолітніх дітей.


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Теги: водійка, патрульні, Луцьк
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