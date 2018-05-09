Водійка Mercedes, яка ледь не наїхала на людей у Луцьку, неодноразово їздила п'яною за кермом
Сьогодні, 09:51
У Луцьку затримали нетверезу водійку, яка наражала інших на небезпеку.
Нагадаємо, у неділю, 18 серпня, патрульні отримали повідомлення, що по вулиці Станіславського, громадяни затримали водійку Mercedes, яка, можливо, перебуває в стані наркотичного сп’яніння і мало не наїхала на людей, - пише патрульна поліція Волині.
На місці події очевидці розповіли, що жінка може мати заборонені речовини.
Проходити огляд вона відмовилась. Туди ж викликали і слідчо-оперативну групу. На винуватицю оформили протокол за ст. 130 КУпАП. Далі працювали слідчі.
Зауважують, що напередодні, 17 серпня, патрульні вже виявляли цю ж жінку за кермом Mercedes. Тоді підозрілий автомобіль інспектори помітили під мостом, по вулиці Шевченка. 41-річна водійка мала явні ознаки сп’яніння, але проходити перевірку відмовилась. Тоді на винуватицю також оформили протокол і постанову.
Тепер рішення по цих подіях прийматиме суд. Щодо можливої наявності заборонених речовин, то справою займається слідство. Також про випадки повідомлено працівників ювенальної превенції, адже жінка-порушниця має малолітніх дітей.
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Нагадаємо, у неділю, 18 серпня, патрульні отримали повідомлення, що по вулиці Станіславського, громадяни затримали водійку Mercedes, яка, можливо, перебуває в стані наркотичного сп’яніння і мало не наїхала на людей, - пише патрульна поліція Волині.
На місці події очевидці розповіли, що жінка може мати заборонені речовини.
Проходити огляд вона відмовилась. Туди ж викликали і слідчо-оперативну групу. На винуватицю оформили протокол за ст. 130 КУпАП. Далі працювали слідчі.
Зауважують, що напередодні, 17 серпня, патрульні вже виявляли цю ж жінку за кермом Mercedes. Тоді підозрілий автомобіль інспектори помітили під мостом, по вулиці Шевченка. 41-річна водійка мала явні ознаки сп’яніння, але проходити перевірку відмовилась. Тоді на винуватицю також оформили протокол і постанову.
Тепер рішення по цих подіях прийматиме суд. Щодо можливої наявності заборонених речовин, то справою займається слідство. Також про випадки повідомлено працівників ювенальної превенції, адже жінка-порушниця має малолітніх дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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