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На День Незалежності у Луцьку відбудеться Хода Гідності

На День Незалежності у Луцьку відбудеться Хода Гідності
В рамках відзначення Дня незалежності України та вшанування Героїв, загиблих за свободу і незалежність України, 24 серпня 2019 року відбудуться наступні заходи:

9.30 год - проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в знак пам’яті Героїв біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України" на Театральному майдані міста;

10.00 - Хода Гідності від Театрального майдану до меморіального комплексу “Вічна Слава” за участі членів сімей загиблих в АТО/ООС військовослужбовців, учасників бойових дій на Сході України, громадськості міста.

10.20 - панахида та покладання квітів біля каменю на місці встановлення пам'ятника волинянам, які героїчно загинули, захищаючи незалежність нашої держави на Сході України на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.

За маршрутом Ходи Гідності буде частково призупинено рух транспорту.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

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Теги: Луцьк, День Незалежності, Хода Гідності
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Коментарі 1
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краще кошти би ветеранам та воїнам виплатили, а то якийсь совок з бюджетнгиками.
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