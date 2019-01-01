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П’яний волинянин збив 15-річну дівчинку

П’яний волинянин збив 15-річну дівчинку
У Камені-Каширському автомобіль Peugeot 307 збив неповнолітню велосипедистку.

Аварія трапилась 19 серпня. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 28-річний житель райцентру. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння водій виїхав на смугу зустрічного руху та збив 15-річну велосипедистку.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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Теги: аварія, дитина
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