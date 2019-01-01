П’яний волинянин збив 15-річну дівчинку





Аварія трапилась 19 серпня. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 28-річний житель райцентру. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння водій виїхав на смугу зустрічного руху та збив 15-річну велосипедистку.



Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському автомобіль Peugeot 307 збив неповнолітню велосипедистку.Аварія трапилась 19 серпня. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом легковика перебував 28-річний житель райцентру. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння водій виїхав на смугу зустрічного руху та збив 15-річну велосипедистку.Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію