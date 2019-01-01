На трасі Львів-Луцьк хлопець на смерть розбився на мотоциклі





Про це інформує прес-служба



Як попередньо встановили правоохоронці, близько 20:40 у селі Стоянів 26-річний житель району не впорався з керуванням мотоциклу, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди від отриманих травм чоловік загинув на місці події.



За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



Проводиться досудове розслідування. З’ясовують обставини ДТП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 19 серпня, на автодорозі Львів–Луцьк сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це інформує прес-служба ГУНП у Львівській області. Як попередньо встановили правоохоронці, близько 20:40 у селі Стоянів 26-річний житель району не впорався з керуванням мотоциклу, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди від отриманих травм чоловік загинув на місці події.За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).Проводиться досудове розслідування. З’ясовують обставини ДТП.

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