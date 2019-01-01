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На трасі Львів-Луцьк хлопець на смерть розбився на мотоциклі

На трасі Львів-Луцьк хлопець на смерть розбився на мотоциклі
Вчора, 19 серпня, на автодорозі Львів–Луцьк сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформує прес-служба ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, близько 20:40 у селі Стоянів 26-річний житель району не впорався з керуванням мотоциклу, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Проводиться досудове розслідування. З’ясовують обставини ДТП.



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Теги: аварія, мотоцикліст, траса Львів-Луцьк
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