Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО
Сьогодні, 01:06
Новеньку "швидку" невдовзі отримає відділення екстреної медичної допомоги Володимир-Волинського району.
Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
В понеділок, 19 серпня, у Києві відбулася урочиста передача чергової партії машин «швидкої допомоги», придбаних за кошти українських меценатів для Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф областей України. Один автомобіль отримає Володимир-Волинське відділення Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.
"Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав ще один новенький Peugeot Boxer типу В, який вже 20 серпня був доставлений в наше комунальне підприємство.
Автомобіль після реєстрації буде передано в Володимир-Волинське від-ня ЕМД. Таким чином в районах, де є міжнародні пропускні пункти, будуть працювати бригади ЕМД на нових автомобілях", - йдеться в дописі.
До слова, раніше надсучасний автомобіль "швидкої" отримало Любомльське відділення ЕМД.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
В понеділок, 19 серпня, у Києві відбулася урочиста передача чергової партії машин «швидкої допомоги», придбаних за кошти українських меценатів для Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф областей України. Один автомобіль отримає Володимир-Волинське відділення Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.
"Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав ще один новенький Peugeot Boxer типу В, який вже 20 серпня був доставлений в наше комунальне підприємство.
Автомобіль після реєстрації буде передано в Володимир-Волинське від-ня ЕМД. Таким чином в районах, де є міжнародні пропускні пункти, будуть працювати бригади ЕМД на нових автомобілях", - йдеться в дописі.
До слова, раніше надсучасний автомобіль "швидкої" отримало Любомльське відділення ЕМД.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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