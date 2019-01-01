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Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО

Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО
Новеньку "швидку" невдовзі отримає відділення екстреної медичної допомоги Володимир-Волинського району.

Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

В понеділок, 19 серпня, у Києві відбулася урочиста передача чергової партії машин «швидкої допомоги», придбаних за кошти українських меценатів для Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф областей України. Один автомобіль отримає Володимир-Волинське відділення Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

"Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав ще один новенький Peugeot Boxer типу В, який вже 20 серпня був доставлений в наше комунальне підприємство.

Автомобіль після реєстрації буде передано в Володимир-Волинське від-ня ЕМД. Таким чином в районах, де є міжнародні пропускні пункти, будуть працювати бригади ЕМД на нових автомобілях", - йдеться в дописі.

До слова, раніше надсучасний автомобіль "швидкої" отримало Любомльське відділення ЕМД.

Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО
Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО
Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО
Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО
Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО
Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО
Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО
Волинським медикам передали надсучасну «швидку». ФОТО

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Теги: швидка допомога, Володимир-Волинський, центр екстреної допомоги та медицини катастро
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