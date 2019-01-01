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Розповіли, коли завершать будівництво об’їзної дороги до пункту пропуску «Устилуг-Зосин»

Розповіли, коли завершать будівництво об’їзної дороги до пункту пропуску «Устилуг-Зосин»
Роботи з будівництва об’їзної дороги до міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг-Зосин», заморожені ще у 2002 році, будуть завершені за півтора-два місяці.

Про це стало відомо під час робочого візиту заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Цьося в Устилуг, у вівторок, 20 серпня, - інформує пресслужба Волинської ОДА.

За словами начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолія Посполітака, автомобільна дорога Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, що є під’їзною до цього КПП, становить близько двох кілометрів та наразі проходить центральними вулицями міста, що завдає незручностей і місцевим мешканцям, і тим, хто перетинає пункт пропуску.

"Задля розвантаження населеного пункту від транспортного потоку та забезпечення під'їзду до КПП в його обхід реконструкція дороги Н-22 була передбачена ще на початку 2000 років. Ділянку протяжністю 2,5 км введено в експлуатацію у 2002 році. З того часу роботи зупинилися на тривалий термін. Це найдовший волинський дорожній довгобуд. Проте, невдовзі всі роботи будуть завершені", – розповів Анатолій Григорович.

Варто зауважити, що автошлях будують за кошти з державного бюджету. Загальна вартість проєкту становить близько 36 мільйонів гривень.

"На сьогодні підряднику залишилося прокласти верхній, чистовий шар асфальту та облагородити територію: встановити бордюри, освітлення, зробити розмітку. Окрім того, ми плануємо рекультивувати землю навколо та зробити ділянку інвестиційно привабливою", – зазначив Валентин Цьось.


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Теги: Устилуг, дорога, будівнитво
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Коментарі 1
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36 мільйонів за 2 км - круто!
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