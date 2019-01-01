Жахлива пожежа в одеському готелі: закохана пара загинула, тримаючись за руки





Про це розповіла



"Я до останнього не вірила, що з Женею це сталося. Все думала, що в нього, може, телефон викрали чи щось ще. Ми разом відпочивали у Росєйці (Татарбунанський район Одеської області), але вони хотіли заїхати до Одеси погуляти, бо ніколи там не були. Женя казав, що хоч і служив в Одесі (у прикордонних військах), але на морі там ніколи не був. І вони заїхали на один день до Одеси, і мусили вже 17 серпня їхати до Києва", - розповіла сестра Євгена.



"О 23:16 вони ще були на зв'язку 16 серпня, а рано вранці мені зателефонував його друг, з яким вони в Одесі зустрічались. Вони гуляли, потім друг провів їх до готелю, ще говорив – "залишайтесь на ніч у мене". Але брат мій казав "хочу побути з Маргаритою наодинці"", - додала Анна.



Як розповіла жінка ТСН, Євген та Маргарита працювали поварами у престижному ресторані столичного Гідропарку – вони там познайомились, і на момент родинного відпочинку на морі зустрічались лише два-три місяці, але Женя після приїзду з моря збирався повести кохану до РАЦСу.



"Він про неї все говорив "Маргариточка, Маргариточка". Вона до нас в гості приїздила, ми дружили, все було добре. Він хотів одружитись. Весь час говорив мені: "Аню, приїдемо з моря, одружимось". Він був дуже закоханий у Маргариту. Думаю, що і вона в нього, бо вони навіть померли тримаючи один одного за руки", - каже родичка загиблого.



За словами Анни, Маргарита була єдиною донькою у матері і дуже піклувалась про неї, постійно про неї згадувала. Сестра Євгена каже, була б рада мати Маргариту за невістку.



"Вони були дуже гарною парою. Він високий, вона висока гарна брюнетка, фігура гарна, він чоловік видний. Ми ними милувались. Я її вважаю своєю невісткою, як би там не було. Вона була з Женею, і в останні хвилини вона була з ним", - поділилась Анна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-річний Євген та 23-річна Маргарита, які загинули у пожежі "Токіо Стар" , заїхали до Одеси лише на день погуляти і після ночівлі у готелі мали вирушити додому до Києва.Про це розповіла ТСН телефоном сестра загиблого Євгена Анна."Я до останнього не вірила, що з Женею це сталося. Все думала, що в нього, може, телефон викрали чи щось ще. Ми разом відпочивали у Росєйці (Татарбунанський район Одеської області), але вони хотіли заїхати до Одеси погуляти, бо ніколи там не були. Женя казав, що хоч і служив в Одесі (у прикордонних військах), але на морі там ніколи не був. І вони заїхали на один день до Одеси, і мусили вже 17 серпня їхати до Києва", - розповіла сестра Євгена."О 23:16 вони ще були на зв'язку 16 серпня, а рано вранці мені зателефонував його друг, з яким вони в Одесі зустрічались. Вони гуляли, потім друг провів їх до готелю, ще говорив – "залишайтесь на ніч у мене". Але брат мій казав "хочу побути з Маргаритою наодинці"", - додала Анна.Як розповіла жінка ТСН, Євген та Маргарита працювали поварами у престижному ресторані столичного Гідропарку – вони там познайомились, і на момент родинного відпочинку на морі зустрічались лише два-три місяці, але Женя після приїзду з моря збирався повести кохану до РАЦСу."Він про неї все говорив "Маргариточка, Маргариточка". Вона до нас в гості приїздила, ми дружили, все було добре. Він хотів одружитись. Весь час говорив мені: "Аню, приїдемо з моря, одружимось". Він був дуже закоханий у Маргариту. Думаю, що і вона в нього, бо вони навіть померли тримаючи один одного за руки", - каже родичка загиблого.За словами Анни, Маргарита була єдиною донькою у матері і дуже піклувалась про неї, постійно про неї згадувала. Сестра Євгена каже, була б рада мати Маргариту за невістку."Вони були дуже гарною парою. Він високий, вона висока гарна брюнетка, фігура гарна, він чоловік видний. Ми ними милувались. Я її вважаю своєю невісткою, як би там не було. Вона була з Женею, і в останні хвилини вона була з ним", - поділилась Анна.

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