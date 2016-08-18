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Що означає любити Батьківщину? АНОНС

Що означає любити Батьківщину? АНОНС
Що означає поняття «патріотизму» та яка його відмінність від націоналізму? Чи може вважатися патріотом України російськомовна людина та заробітчанин, який шукає кращої долі за кордоном?

Як зберегти та не втратити національну ідентичність дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 22 серпня, о 20:00 на «12» телеканалі.

Гості програми: Сервер Зейнідінов - голова Громадської організації "Кримські татари Волині», Анатолій Вітів - депутат Волинської облради, Михайло Наход - політолог та співзасновник Громадянського Руху «Свідомі» та Андрій Д’яченко - керівник Волинського осередку «Національного корпусу».

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Теги: Анонс, Батьківщина
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