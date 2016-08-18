Що означає любити Батьківщину? АНОНС

Що означає поняття «патріотизму» та яка його відмінність від націоналізму? Чи може вважатися патріотом України російськомовна людина та заробітчанин, який шукає кращої долі за кордоном?Як зберегти та не втратити національну ідентичність дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 22 серпня, о 20:00 на «12» телеканалі.Гості програми:- голова Громадської організації "Кримські татари Волині»,- депутат Волинської облради,- політолог та співзасновник Громадянського Руху «Свідомі» та- керівник Волинського осередку «Національного корпусу».