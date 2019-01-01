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На Волині зросла кількість неповнолітніх злочинців

На Волині зросла кількість неповнолітніх злочинців
На Волині за 7 місяців кількість злочинів, вчинених неповнолітніми, зросла на 35,2% (з 54 до 73), а також у 2,4 рази (з 20 до 48) зросла кількість підлітків, які вступили у конфлікт із законом (4 з них – раніше судимі, 19 – скоїли злочини повторно).

Так, із загальної кількості злочинів підлітками упродовж січня-липня 2019 року вчинили 2 особливо тяжких злочини, 40 тяжких злочинів, 24 злочини середньої тяжкості та 7 злочинів невеликої тяжкості, - повідомляє прокуратура Волині.

Високою часткою із загальної кількості вчинених неповнолітніми злочинів залишаються злочини проти власності, які становлять 79%.

Зауважують, такий стан справ потребує вжиття додаткових заходів правоохоронними органами, зокрема, забезпечення органами поліції області належного обліку та профілактичної роботи з правопорушниками, які не досягли 18 років, виявлення причин та умов, що сприяють їхній протиправній поведінці, вжиття заходів для їх усунення, посилення контролю за поведінкою засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Крім цього, додають, необхідно виявляти та притягувати до встановленої законом відповідальності також і дорослих, які втягують дітей у протиправну діяльність. Задля недопущення вчинення злочинів підлітками необхідні зусилля педагогів та батьків, адже протиправну діяльність спричинюють також бездоглядність дітей та байдужість їхніх рідних до їхньої долі, зламати яку може навіть один необдуманий вчинок.

Відтак, прокуратура області звертається батьків дітей-підлітків із проханням з особливою увагою ставитися до їхніх занять, кола їхнього спілкування, тримати на максимальному контролі проведення ними вільного часу, аби упередити можливість вчинення неповнолітніми будь-яких протиправних дій.


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Теги: злочини, неповнолітні, статистика, Волинь
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