Назвали найоплачуваніші професії в Україні
Сьогодні, 04:25
Серед робочих фахівців найбільше в Україні заробляють будівельники - 14 350 гривень у середньому, також у першій трійці - транспортно-логістична галузь та виробництво і енергетика.
Про це свідчить повідомляє Економічна правда, посилаючись на аналітику OLX Робота.
Зазначається, що у робочих сферах зарплати за останній квартал виросли у середньому на 9%.
Найбільший заробіток у будівельників: їхній дохід збільшився на 2 350 грн в порівнянні з минулим періодом. Середня зарпалата будівельників - 14 350 грн.
На 2 тисячі гривень менше отримують в транспортно-логістичній галузі. У трійці найбільш оплачуваних спеціальностей також - виробництво й енергетика. У цій сфері працівникам готові платити 10 тисяч гривень в середньому. Найменше роботодавці пропонують представникам сфери охорони та безпеки - 7 500 грн/місяць.
"У будівництві зарплати кожного кварталу стабільно зростають на 20%. У цьому кварталі працівникам знову готові були додати п'яту частину до заробітку. Також на 17% збільшилися оклади в барно-ресторанній сфері. У порівнянні з минулим періодом зарплати не змінилися лише у представників домашнього персоналу.
З березня по квітень, в період посівних робіт, оклади в сільськогосподарській сфері підвищились на 18%", - заявляють у OLX.
У середньому за межами країни в цьому кварталі українцям пропонували 28 650 грн.
Зазначається, що за другий квартал 2019 року на платформі OLX було розміщено понад 50 тисяч робочих вакансій. Пік пошуку співробітників припав на травень - більше 18 тисяч пропозицій.
Найбільший дефіцит кадрів спостерігався в торгівлі - 31% всіх пропозицій від роботодавців був зосереджений у цій сфері. Нестачу співробітників відчували також у транспортній (19%) і ресторанній (18%) галузях. Найнижчий попит до початку літа спостерігався в агросфері.
Найбільше пропозицій про роботу було у Київської області - 22 900 вакансій. Це втричі більше, ніж в Одеській, яка на другому місці за цим критерієм - 7 700 вакансій. Трохи менше пропозицій у Дніпропетровській (7 090 вакансій), Харківській (5 189 вакансій) і Запорізькій (4 115 вакансій) областях.
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Про це свідчить повідомляє Економічна правда, посилаючись на аналітику OLX Робота.
Зазначається, що у робочих сферах зарплати за останній квартал виросли у середньому на 9%.
Найбільший заробіток у будівельників: їхній дохід збільшився на 2 350 грн в порівнянні з минулим періодом. Середня зарпалата будівельників - 14 350 грн.
На 2 тисячі гривень менше отримують в транспортно-логістичній галузі. У трійці найбільш оплачуваних спеціальностей також - виробництво й енергетика. У цій сфері працівникам готові платити 10 тисяч гривень в середньому. Найменше роботодавці пропонують представникам сфери охорони та безпеки - 7 500 грн/місяць.
"У будівництві зарплати кожного кварталу стабільно зростають на 20%. У цьому кварталі працівникам знову готові були додати п'яту частину до заробітку. Також на 17% збільшилися оклади в барно-ресторанній сфері. У порівнянні з минулим періодом зарплати не змінилися лише у представників домашнього персоналу.
З березня по квітень, в період посівних робіт, оклади в сільськогосподарській сфері підвищились на 18%", - заявляють у OLX.
У середньому за межами країни в цьому кварталі українцям пропонували 28 650 грн.
Зазначається, що за другий квартал 2019 року на платформі OLX було розміщено понад 50 тисяч робочих вакансій. Пік пошуку співробітників припав на травень - більше 18 тисяч пропозицій.
Найбільший дефіцит кадрів спостерігався в торгівлі - 31% всіх пропозицій від роботодавців був зосереджений у цій сфері. Нестачу співробітників відчували також у транспортній (19%) і ресторанній (18%) галузях. Найнижчий попит до початку літа спостерігався в агросфері.
Найбільше пропозицій про роботу було у Київської області - 22 900 вакансій. Це втричі більше, ніж в Одеській, яка на другому місці за цим критерієм - 7 700 вакансій. Трохи менше пропозицій у Дніпропетровській (7 090 вакансій), Харківській (5 189 вакансій) і Запорізькій (4 115 вакансій) областях.
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