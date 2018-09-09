вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма

За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма
У селищі Торчин під Луцьком розгорнула свою діяльність равликова ферма.

Для того, щоб вони росли – потрібні спеціальні умови, – пише 12 канал.

Спеціалістка з вирощування равликів Людмила Денисюк розповідає, що для дозрівання равликам необхідна спеціальна трава і час – близько чотирьох місяців.

«Вони бояться сонця. Активність проявляться з вечора і до ранку – цілу ніч. Коли сонце припікає вранці – вони ховаються під щити. Там живуть», – розповіла вона.

Висаджують молюсків наприкінці травня, а збирають у вересні. Опісля: миють, сушать і всю зиму зберігають в холодильнику. Там тварини сплять. А навесні їх пробуджують від сплячки. Тоді равлики відкладають ікру.

Найчастіше равликів купують ресторатори або ж консервні заводи. В рік підприємство продає близько двадцяти тон урожаю. Переважно, закордон.

«За кілограм такого равлика – іноземці дають від 3 до 3,5 євро. Це має бути висушений, готовий до продажу равлик», – зазначила спеціалістка.

Молюсків імпортують обов’язково в мушлі, адже в Україні їхнє м'ясо продавати заборонено. Технолог каже, що у нас такий бізнес – новий, тому усі норми вирощування та вивезення і ввезення ще не прописані.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: равлик, ферма, Торчин, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пригоди нічного Луцька: злодії, чоловік з наркотиками і п'яний водій
Сьогодні, 10:45
Діти переселенців зі Сходу безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 10:39
За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма
Сьогодні, 10:12
На Волині автівка збила дівчину на скутері
Сьогодні, 09:57
Знайшли зброю: у Луцьку затримали двох хуліганів
Сьогодні, 09:54
Схожі новини
Як на Волині розводять оленів. ФОТО Як на Волині розводять оленів. ФОТО
15 травень, 13:57
Як волинський атовець з батьком стали «помідорними магнатами» Як волинський атовець з батьком стали «помідорними магнатами»
21 лютий, 18:07
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
25 січень, 10:59
Злодій отримав «умовне» за те, що обікрав бібліотеку у селищі Луцького району Злодій отримав «умовне» за те, що обікрав бібліотеку у селищі Луцького району
09 вересень, 2018, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку змінили маршрут №32
Сьогодні, 11:02
 0
Пригоди нічного Луцька: злодії, чоловік з наркотиками і п'яний водій
Сьогодні, 10:45
 0
Діти переселенців зі Сходу безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 10:39
 0
«Шкільні» схеми заробітку: як Волинський інститут післядипломної педосвіти закуповує навчальні ігри
Сьогодні, 10:36
 0
За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿