За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма





Для того, щоб вони росли – потрібні спеціальні умови, – пише



Спеціалістка з вирощування равликів Людмила Денисюк розповідає, що для дозрівання равликам необхідна спеціальна трава і час – близько чотирьох місяців.



«Вони бояться сонця. Активність проявляться з вечора і до ранку – цілу ніч. Коли сонце припікає вранці – вони ховаються під щити. Там живуть», – розповіла вона.



Висаджують молюсків наприкінці травня, а збирають у вересні. Опісля: миють, сушать і всю зиму зберігають в холодильнику. Там тварини сплять. А навесні їх пробуджують від сплячки. Тоді равлики відкладають ікру.



Найчастіше равликів купують ресторатори або ж консервні заводи. В рік підприємство продає близько двадцяти тон урожаю. Переважно, закордон.



«За кілограм такого равлика – іноземці дають від 3 до 3,5 євро. Це має бути висушений, готовий до продажу равлик», – зазначила спеціалістка.



Молюсків імпортують обов’язково в мушлі, адже в Україні їхнє м'ясо продавати заборонено. Технолог каже, що у нас такий бізнес – новий, тому усі норми вирощування та вивезення і ввезення ще не прописані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Торчин під Луцьком розгорнула свою діяльність равликова ферма.Для того, щоб вони росли – потрібні спеціальні умови, – пише 12 канал Спеціалістка з вирощування равликіврозповідає, що для дозрівання равликам необхідна спеціальна трава і час – близько чотирьох місяців.«Вони бояться сонця. Активність проявляться з вечора і до ранку – цілу ніч. Коли сонце припікає вранці – вони ховаються під щити. Там живуть», – розповіла вона.Висаджують молюсків наприкінці травня, а збирають у вересні. Опісля: миють, сушать і всю зиму зберігають в холодильнику. Там тварини сплять. А навесні їх пробуджують від сплячки. Тоді равлики відкладають ікру.Найчастіше равликів купують ресторатори або ж консервні заводи. В рік підприємство продає близько двадцяти тон урожаю. Переважно, закордон.«За кілограм такого равлика – іноземці дають від 3 до 3,5 євро. Це має бути висушений, готовий до продажу равлик», – зазначила спеціалістка.Молюсків імпортують обов’язково в мушлі, адже в Україні їхнє м'ясо продавати заборонено. Технолог каже, що у нас такий бізнес – новий, тому усі норми вирощування та вивезення і ввезення ще не прописані.

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