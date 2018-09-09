За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма
Сьогодні, 10:12
У селищі Торчин під Луцьком розгорнула свою діяльність равликова ферма.
Для того, щоб вони росли – потрібні спеціальні умови, – пише 12 канал.
Спеціалістка з вирощування равликів Людмила Денисюк розповідає, що для дозрівання равликам необхідна спеціальна трава і час – близько чотирьох місяців.
«Вони бояться сонця. Активність проявляться з вечора і до ранку – цілу ніч. Коли сонце припікає вранці – вони ховаються під щити. Там живуть», – розповіла вона.
Висаджують молюсків наприкінці травня, а збирають у вересні. Опісля: миють, сушать і всю зиму зберігають в холодильнику. Там тварини сплять. А навесні їх пробуджують від сплячки. Тоді равлики відкладають ікру.
Найчастіше равликів купують ресторатори або ж консервні заводи. В рік підприємство продає близько двадцяти тон урожаю. Переважно, закордон.
«За кілограм такого равлика – іноземці дають від 3 до 3,5 євро. Це має бути висушений, готовий до продажу равлик», – зазначила спеціалістка.
Молюсків імпортують обов’язково в мушлі, адже в Україні їхнє м'ясо продавати заборонено. Технолог каже, що у нас такий бізнес – новий, тому усі норми вирощування та вивезення і ввезення ще не прописані.
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Для того, щоб вони росли – потрібні спеціальні умови, – пише 12 канал.
Спеціалістка з вирощування равликів Людмила Денисюк розповідає, що для дозрівання равликам необхідна спеціальна трава і час – близько чотирьох місяців.
«Вони бояться сонця. Активність проявляться з вечора і до ранку – цілу ніч. Коли сонце припікає вранці – вони ховаються під щити. Там живуть», – розповіла вона.
Висаджують молюсків наприкінці травня, а збирають у вересні. Опісля: миють, сушать і всю зиму зберігають в холодильнику. Там тварини сплять. А навесні їх пробуджують від сплячки. Тоді равлики відкладають ікру.
Найчастіше равликів купують ресторатори або ж консервні заводи. В рік підприємство продає близько двадцяти тон урожаю. Переважно, закордон.
«За кілограм такого равлика – іноземці дають від 3 до 3,5 євро. Це має бути висушений, готовий до продажу равлик», – зазначила спеціалістка.
Молюсків імпортують обов’язково в мушлі, адже в Україні їхнє м'ясо продавати заборонено. Технолог каже, що у нас такий бізнес – новий, тому усі норми вирощування та вивезення і ввезення ще не прописані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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