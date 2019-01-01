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У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»*

У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»*
23 серпня відбудеться допрем'єрний показ драми «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас».

Кінотеатр «PremierCity» запрошує на безкоштовний показ та спілкування з творчою групою фільму, в першу чергу, учасників АТО та волонтерів.

Сеанс відбудеться о 18:30 23 серпня.

Телефон для бронювання: 067 334 50 88

В основі сценарію лежить реальна історія командира штурмової групи добровольчого батальйону «Донбас» Тараса Костанчука, який виступив продюсером картини і зіграв у фільмі самого себе. Але головний герой картини – батальйон «Донбас».

У фільмі йдеться також про загиблих в Іловайську реальних героїв – «Шульца», «Скіфа», «Франко», «Самольота», «Карата» та інших бійців. Крім Тараса Костанчука, в стрічці знімалися близько 50 добровольців батальйону «Донбас», яківийшлиживими з Іловайського котла.
У серпні 2014 року українські військові, переважно добровольчі батальйони, увійшли в невелике місто Іловайськ, стратегічне для визвольної операції, і взяли під контроль частину міста, однак після заходу значної частини регулярних російських військ українські захисники опинилися в оточенні.

Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас» із позивним «Бішут» і його товариш «Квентін» (позивний змінено), отримали поранення і не можуть відступати з рештоюбатальйону. Змушені переховуватись, вони забігають до квартири 90-річної Петрівни. Хто може їх здати «кадирівцям» чи місцевим терористам? Що робити з кулею, яка застрягла в черепі у Бішута? Хто допоможе прорватися до своїх?

Воєнна драма режисера Івана Тимченка – це історія про війну і мир, військових і цивільних, захисників України і російську агресію.

Кадри та постери: http://bhfilms.com.ua/#218


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Теги: ПортCity
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