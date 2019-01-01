Погода в Луцьку та Волинській області на п'яницю, 23 серпня
Сьогодні, 20:06
У п'ятницю у Волинській області очікується мінлива хмарність.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології
Так, вночі та вранці - місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+15, вдень +21...+26.
У Луцьку передають мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +11...+13, вдень +24...+26.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології
Так, вночі та вранці - місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+15, вдень +21...+26.
У Луцьку передають мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +11...+13, вдень +24...+26.
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