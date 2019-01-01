вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий італійський піцайоло з Волині розповів, як це бути українцем за кордоном. ВІДЕО

Відомий італійський піцайоло з Волині розповів, як це бути українцем за кордоном. ВІДЕО
З нагоди неофіційного свята Дня українця столичні тележурналісти відзняли сюжет про те, як проходить звичайний будень в українців, що розкидані по різних куточках світу.

Під час спілкування з уродженцем Іваничі Андрієм Злотком, який нині живе і працює в Римі (Італія), журналісти ТРК «Україна» дізнавалися, як це бути українцем, який пече піцу краще за італійців, передає Район.Іваничі

Нагадаємо, Андрія Злотка на Іваничівщині знають від старого до малого. Також знають, що їх земляк нині власник піцерії Mastro Pizza, яка дуже популярна в Римі і про яку українські журналісти часто знімають сюжети.

Також відомо, що в Італії Андрій став чемпіоном з піци, а 2018 року на Чемпіонаті світу отримав звання чемпіона України з приготування цієї страви.

Більше цікавого – у відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: піца, відомий волинянин, Італія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:09
У Києві автомобіль на швидкості збив у матір з дитиною. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 11:53
Відомий італійський піцайоло з Волині розповів, як це бути українцем за кордоном. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
В автотрощі у Луцьку постраждав ще один пасажир маршрутки, – поліція
Сьогодні, 11:42
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Волинян запрошують поїхати в Іспанію Волинян запрошують поїхати в Іспанію
02 серпень, 15:03
На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Італію На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Італію
30 липень, 12:53
В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик
24 липень, 11:32
Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька
21 липень, 21:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, коли попрощаються із загиблим у зоні ООС 20-річним волинянином
Сьогодні, 13:04
 0
Затримали трьох молодиків, які займались збутом психотропів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
У місті на Волині п'яний гість побив та пограбував хазяїна помешкання
Сьогодні, 12:54
 0
У Ковелі викрили «ділка», який незаконно торгував спиртом
Сьогодні, 12:50
 0
Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿