Відомий італійський піцайоло з Волині розповів, як це бути українцем за кордоном. ВІДЕО





Під час спілкування з уродженцем Іваничі Андрієм Злотком, який нині живе і працює в Римі (Італія), журналісти ТРК «Україна» дізнавалися, як це бути українцем, який пече піцу краще за італійців, передає



Нагадаємо, Андрія Злотка на Іваничівщині знають від старого до малого. Також знають, що їх земляк нині власник піцерії Mastro Pizza, яка дуже популярна в Римі і про яку українські журналісти часто знімають сюжети.



Також відомо, що в Італії Андрій став чемпіоном з піци, а 2018 року на Чемпіонаті світу отримав звання чемпіона України з приготування цієї страви.



Більше цікавого – у відео.





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