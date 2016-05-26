У «Нафтогазі» розповіли, хто може закупити газ за літньою ціною на зиму





Про розповів виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко у інтерв'ю Радіо Свобода, - передає



"Хто отримує субсидії, і далі будуть отримувати субсидії. І цей "газовий запас" розрахований, очевидно, не на них. Але є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. Таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишені не пропалить. Ми не очікуємо якусь значну суму, особливо, що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути", - повідомив Вітренко.



Він також назвав обсяг запасів газу в підземних сховищах. За його словами, в Україні зараз 17,4 млрд куб. м газу, продовжується накопичення палива. У Нафтогазі планують закачати 20 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону. Це приблизно на 4 млрд куб. м більше, ніж у попередні роки.



Так, група Нафтогаз запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" у межах акції #ТвояEнергонезалежність. Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Купити газ на опалювальний сезон наперед за літньою ціною зможе тільки певна категорія споживачів.Про розповів виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко у інтерв'ю Радіо Свобода, - передає УНН "Хто отримує субсидії, і далі будуть отримувати субсидії. І цей "газовий запас" розрахований, очевидно, не на них. Але є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. Таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишені не пропалить. Ми не очікуємо якусь значну суму, особливо, що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути", - повідомив Вітренко.Він також назвав обсяг запасів газу в підземних сховищах. За його словами, в Україні зараз 17,4 млрд куб. м газу, продовжується накопичення палива. У Нафтогазі планують закачати 20 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону. Це приблизно на 4 млрд куб. м більше, ніж у попередні роки.Так, група Нафтогаз запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" у межах акції #ТвояEнергонезалежність. Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

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