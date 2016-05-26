У «Нафтогазі» розповіли, хто може закупити газ за літньою ціною на зиму
Сьогодні, 13:24
Купити газ на опалювальний сезон наперед за літньою ціною зможе тільки певна категорія споживачів.
Про розповів виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко у інтерв'ю Радіо Свобода, - передає УНН.
"Хто отримує субсидії, і далі будуть отримувати субсидії. І цей "газовий запас" розрахований, очевидно, не на них. Але є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. Таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишені не пропалить. Ми не очікуємо якусь значну суму, особливо, що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути", - повідомив Вітренко.
Він також назвав обсяг запасів газу в підземних сховищах. За його словами, в Україні зараз 17,4 млрд куб. м газу, продовжується накопичення палива. У Нафтогазі планують закачати 20 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону. Це приблизно на 4 млрд куб. м більше, ніж у попередні роки.
Так, група Нафтогаз запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" у межах акції #ТвояEнергонезалежність. Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.
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Про розповів виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко у інтерв'ю Радіо Свобода, - передає УНН.
"Хто отримує субсидії, і далі будуть отримувати субсидії. І цей "газовий запас" розрахований, очевидно, не на них. Але є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. Таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишені не пропалить. Ми не очікуємо якусь значну суму, особливо, що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути", - повідомив Вітренко.
Він також назвав обсяг запасів газу в підземних сховищах. За його словами, в Україні зараз 17,4 млрд куб. м газу, продовжується накопичення палива. У Нафтогазі планують закачати 20 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону. Це приблизно на 4 млрд куб. м більше, ніж у попередні роки.
Так, група Нафтогаз запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" у межах акції #ТвояEнергонезалежність. Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.
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