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У «Нафтогазі» розповіли, хто може закупити газ за літньою ціною на зиму

У «Нафтогазі» розповіли, хто може закупити газ за літньою ціною на зиму
Купити газ на опалювальний сезон наперед за літньою ціною зможе тільки певна категорія споживачів.

Про розповів виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко у інтерв'ю Радіо Свобода, - передає УНН.

"Хто отримує субсидії, і далі будуть отримувати субсидії. І цей "газовий запас" розрахований, очевидно, не на них. Але є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. Таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишені не пропалить. Ми не очікуємо якусь значну суму, особливо, що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути", - повідомив Вітренко.

Він також назвав обсяг запасів газу в підземних сховищах. За його словами, в Україні зараз 17,4 млрд куб. м газу, продовжується накопичення палива. У Нафтогазі планують закачати 20 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону. Це приблизно на 4 млрд куб. м більше, ніж у попередні роки.

Так, група Нафтогаз запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" у межах акції #ТвояEнергонезалежність. Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

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Теги: газ, літо, зима
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