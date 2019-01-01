вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 15:00 23 серпня стоять 140 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00
Республіка Польща: “Устилуг” –20, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –40, “Краковець” –80", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Віктор Левандовський Віктор
Левандовський вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
Президент Зеленський звільнив голову Маневицької РДА
Сьогодні, 15:42
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
Сьогодні, 15:23
День Незалежності у Луцьку: повідомили, де і коли перекриють рух
Сьогодні, 15:21
Повідомили, коли не працюватимуть луцькі ринки
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею стоять багато автівок У чергах на кордоні з Польщею стоять багато автівок
16 серпень, 10:19
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 200 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 200 автівок
14 серпень, 12:23
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
09 серпень, 15:49
У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок
04 серпень, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обмотала скотчем і зав'язала очі: в Дніпрі жінка тримала 8-річну дитину на ланцюгу
Сьогодні, 16:01
 0
Президент Зеленський звільнив голову Маневицької РДА
Сьогодні, 15:42
 0
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Сьогодні, 15:36
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
Сьогодні, 15:23
 0
День Незалежності у Луцьку: повідомили, де і коли перекриють рух
Сьогодні, 15:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿