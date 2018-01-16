Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини у Луцьку, обрали запобіжний захід. ФОТО





Двом учасникам злочинної групи - тримання під вартою із правом внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю, - пише



Нагадаємо, учора, 23 серпня, оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали



Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.



Зазначають, під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників поліцейські виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.



Досудове слідсто триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини через мережу Інтернет, обрали запобіжні заходи.Двом учасникам злочинної групи - тримання під вартою із правом внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю, - пише ГУНП у Волинській області. Нагадаємо, учора, 23 серпня, оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали трьох волинян 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі більше року займалися незаконною діяльністю пов’язаною зі збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу створеного в месенджері.Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.Зазначають, під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників поліцейські виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.Досудове слідсто триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію