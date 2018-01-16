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Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини у Луцьку, обрали запобіжний захід. ФОТО

Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини у Луцьку, обрали запобіжний захід. ФОТО
Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини через мережу Інтернет, обрали запобіжні заходи.

Двом учасникам злочинної групи - тримання під вартою із правом внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю, - пише ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, учора, 23 серпня, оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали трьох волинян 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі більше року займалися незаконною діяльністю пов’язаною зі збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу створеного в месенджері.

Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Зазначають, під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників поліцейські виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.

Досудове слідсто триває.

Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини у Луцьку, обрали запобіжний захід. ФОТО
Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини у Луцьку, обрали запобіжний захід. ФОТО


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Теги: психотропні речовини, молодики, Луцьк, Інтернет
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