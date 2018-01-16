Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини у Луцьку, обрали запобіжний захід. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини через мережу Інтернет, обрали запобіжні заходи.
Двом учасникам злочинної групи - тримання під вартою із правом внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю, - пише ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, учора, 23 серпня, оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали трьох волинян 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі більше року займалися незаконною діяльністю пов’язаною зі збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу створеного в месенджері.
Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Зазначають, під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників поліцейські виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.
Досудове слідсто триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Двом учасникам злочинної групи - тримання під вартою із правом внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю, - пише ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, учора, 23 серпня, оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали трьох волинян 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі більше року займалися незаконною діяльністю пов’язаною зі збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу створеного в месенджері.
Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Зазначають, під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників поліцейські виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.
Досудове слідсто триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Левандовський вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
24 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:15
На автодорозі Львів-Луцьк мікроавтобус збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 10:53
Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини у Луцьку, обрали запобіжний захід. ФОТО
Сьогодні, 10:30
«Чим багатшими будуть українці, тим міцнішою стане Україна», – Покровський привітав лучан із Днем Незалежності
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Сьогодні, 09:39
Медіа