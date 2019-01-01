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На Волині шестикласник «обчистив» магазин та вкрав коня з возом

На Волині шестикласник «обчистив» магазин та вкрав коня з возом
У Ковельському районі учень однієї із сільських шкіл вкрав коня із возом та обікрав магазин.

Про це пише Район.Ковель.

Як стверджують правоохоронці, наприкінці липня нинішнього року опівночі неповнолітній проник до магазину в одному з населених пунктів району, звідки поцупив цигарки, пиво, слабоалкогольні напої, з каси – грошові кошти у сумі 140 гривень, чим завдав власнику закладу торгівлі майнової шкоди на 886 гривень.

Через два тижні серед білого дня хлопець викрав коня з возом, який пасся в лісі біля села Черемошне.

За обома фактами відділ поліції відкрив кримінальні провадження, які згодом прокуратура об’єднала в одну справу.

Правоохоронні органи встановили, що до крадіжок причетний учень 6 класу сільської школи, який виховується в повній сім’ї. На даний час він перебуває на лікуванні у дитячому психіатричному відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька.

Ковельський міськрайонний суд призначив амбулаторну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу.

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Теги: крадіжка, Волинь
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