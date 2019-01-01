На Волині шестикласник «обчистив» магазин та вкрав коня з возом
Сьогодні, 12:16
У Ковельському районі учень однієї із сільських шкіл вкрав коня із возом та обікрав магазин.
Про це пише Район.Ковель.
Як стверджують правоохоронці, наприкінці липня нинішнього року опівночі неповнолітній проник до магазину в одному з населених пунктів району, звідки поцупив цигарки, пиво, слабоалкогольні напої, з каси – грошові кошти у сумі 140 гривень, чим завдав власнику закладу торгівлі майнової шкоди на 886 гривень.
Через два тижні серед білого дня хлопець викрав коня з возом, який пасся в лісі біля села Черемошне.
За обома фактами відділ поліції відкрив кримінальні провадження, які згодом прокуратура об’єднала в одну справу.
Правоохоронні органи встановили, що до крадіжок причетний учень 6 класу сільської школи, який виховується в повній сім’ї. На даний час він перебуває на лікуванні у дитячому психіатричному відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька.
Ковельський міськрайонний суд призначив амбулаторну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу.
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Про це пише Район.Ковель.
Як стверджують правоохоронці, наприкінці липня нинішнього року опівночі неповнолітній проник до магазину в одному з населених пунктів району, звідки поцупив цигарки, пиво, слабоалкогольні напої, з каси – грошові кошти у сумі 140 гривень, чим завдав власнику закладу торгівлі майнової шкоди на 886 гривень.
Через два тижні серед білого дня хлопець викрав коня з возом, який пасся в лісі біля села Черемошне.
За обома фактами відділ поліції відкрив кримінальні провадження, які згодом прокуратура об’єднала в одну справу.
Правоохоронні органи встановили, що до крадіжок причетний учень 6 класу сільської школи, який виховується в повній сім’ї. На даний час він перебуває на лікуванні у дитячому психіатричному відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька.
Ковельський міськрайонний суд призначив амбулаторну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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