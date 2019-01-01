вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер директор луцького училища. ФОТО

Помер директор луцького училища. ФОТО
Пішов з життя директор Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури Собуцький Ростислав Степанович.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі навчального закладу.

«Пішла з життя людина, яка заслуговує на слова пошани та подяки не одного покоління випускників училища, їх батьків та всіх освітян.

Він усе своє життя вирізнявся принциповістю, стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю, був повен творчих сил і енергії, людиною виняткової порядності, чесності.

Мудра, толерантна, обізнана в усіх сферах, енергійна та добра людина», – йдеться у повідомленні.

Зазначили, що прощання з покійним відбудеться у Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі 27 серпня, об 11:30.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійного.

Помер директор луцького училища. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, смерть, директор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Віктор Левандовський Віктор
Левандовський вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Помер директор луцького училища. ФОТО
Сьогодні, 13:46
За ніч волинські патрульні оштрафували 8 водіїв за керування у стані сп'яніння
Сьогодні, 13:13
Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:57
На Волині шестикласник «обчистив» магазин та вкрав коня з возом
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
Пішов з життя завідувач лабораторії при кафедрі луцького університету Пішов з життя завідувач лабораторії при кафедрі луцького університету
25 серпень, 12:00
У Луцьку помер ветеран АТО У Луцьку помер ветеран АТО
20 серпень, 13:53
З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки
01 серпень, 14:32
У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні
14 липень, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 14:01
 0
Помер директор луцького училища. ФОТО
Сьогодні, 13:46
 0
За ніч волинські патрульні оштрафували 8 водіїв за керування у стані сп'яніння
Сьогодні, 13:13
 0
Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:57
 0
На Волині шестикласник «обчистив» магазин та вкрав коня з возом
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿