Помер директор луцького училища. ФОТО

Пішов з життя директор Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектуриПро цеповідомили у пресслужбі навчального закладу.«Пішла з життя людина, яка заслуговує на слова пошани та подяки не одного покоління випускників училища, їх батьків та всіх освітян.Він усе своє життя вирізнявся принциповістю, стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю, був повен творчих сил і енергії, людиною виняткової порядності, чесності.Мудра, толерантна, обізнана в усіх сферах, енергійна та добра людина», – йдеться у повідомленні.Зазначили, що прощання з покійним відбудеться у Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі 27 серпня, об 11:30.Редакціяприносить щирі співчуття родині та знайомим покійного.