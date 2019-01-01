Помер директор луцького училища. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Пішов з життя директор Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури Собуцький Ростислав Степанович.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі навчального закладу.
«Пішла з життя людина, яка заслуговує на слова пошани та подяки не одного покоління випускників училища, їх батьків та всіх освітян.
Він усе своє життя вирізнявся принциповістю, стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю, був повен творчих сил і енергії, людиною виняткової порядності, чесності.
Мудра, толерантна, обізнана в усіх сферах, енергійна та добра людина», – йдеться у повідомленні.
Зазначили, що прощання з покійним відбудеться у Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі 27 серпня, об 11:30.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійного.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі навчального закладу.
«Пішла з життя людина, яка заслуговує на слова пошани та подяки не одного покоління випускників училища, їх батьків та всіх освітян.
Він усе своє життя вирізнявся принциповістю, стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю, був повен творчих сил і енергії, людиною виняткової порядності, чесності.
Мудра, толерантна, обізнана в усіх сферах, енергійна та добра людина», – йдеться у повідомленні.
Зазначили, що прощання з покійним відбудеться у Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі 27 серпня, об 11:30.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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