У Львові 14-річна дівчинка випала з балкону





Про це



Так, 25 серпня, о 23:35, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коперника у Львові з третього поверху випала дитина.



Поліцейські встановили, що з балкону квартири випала 14-річна місцева жителька.



Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення з діагнозом "кататравма, відкритий перелом правого стегна, струс головного мозку, рани правого стегна та голови".



Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові внаслідок падіння з балкону дитина отримала чисельні травми.Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.Так, 25 серпня, о 23:35, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коперника у Львові з третього поверху випала дитина.Поліцейські встановили, що з балкону квартири випала 14-річна місцева жителька.Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення з діагнозом "кататравма, відкритий перелом правого стегна, струс головного мозку, рани правого стегна та голови".Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

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