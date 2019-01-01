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У Львові 14-річна дівчинка випала з балкону

У Львові 14-річна дівчинка випала з балкону
У Львові внаслідок падіння з балкону дитина отримала чисельні травми.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Так, 25 серпня, о 23:35, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коперника у Львові з третього поверху випала дитина.

Поліцейські встановили, що з балкону квартири випала 14-річна місцева жителька.

Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення з діагнозом "кататравма, відкритий перелом правого стегна, струс головного мозку, рани правого стегна та голови".

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

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Теги: Львів
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