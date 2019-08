У Нововолинську відбулась битва діджеїв. ФОТО. ВІДЕО

На День Незалежності у Нововолинську відбулась «DJ's Battle».Про це пише БУГ У «битві» взяли участь п’ять діджеїв:, м.Вінниця,, м. Ковель.,, м. Сарни Рівненська область,, м. Нововолинськ,, м. Володимир-Волинський.Хедлайнерами та журі І-го Відкритого конкурсу ді-джеїв «DJ`S BATTLE – 2019» став професійний дует титанів клубної індустріїз Києвата. Вони займають топові позиції в українських хіт-парадах: 10-DANCE і Тор-40 на Кісс ФМ.Як розповіла директор міського Палацу культури, запозичила ідею за кордоном, там традиційно проводять подібні конкурси. Організувати було не просто, адже окрім того, що потрібно зібрати діджеїв, ще й необхідна спеціальна апаратура.«Колега зі Львова допоміг з апаратурою, щоб була одна стаціонарна для виступу усіх учасників батлу, це важливо для об’єктивної гри. Діджеїв допомогли шукати також друзі і наш нововолинський діджей Андрій Жигалюк. Хочемо задати старт і зробити конкурс щорічним. Після заходу навіть писали діджеї, які не змогли приїхати цього року, з проханням запросити їх наступного разу», – розповіла організатор конкурсу.У битві переміг Dj CREK з Нововолинська. За оцінкою журі, він був найкращим за усіма критеріями.Також відзначили Dj Soundpill з міста Сарни. Він отримав нагороду – можливість презентувати свою музику в ефірі Кісс ФМ.На завершення конкурсу присутні мали змогу відірватися під музику хедлайнерів та суддів, дуету BUY ONE GET ONE FREE.