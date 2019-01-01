У Нововолинську відбулась битва діджеїв. ФОТО. ВІДЕО





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У «битві» взяли участь п’ять діджеїв: Dj MalTech (Богдан Кравець), м.Вінниця, Dj Mio (Вадим Риньков), м. Ковель., Dj Soundpill (Роман Оленіч), м. Сарни Рівненська область, Dj CREK (Андрій Жигалюк), м. Нововолинськ, Dj RED (Едуард Білоног), м. Володимир-Волинський.



Хедлайнерами та журі І-го Відкритого конкурсу ді-джеїв «DJ`S BATTLE – 2019» став професійний дует титанів клубної індустрії BUY ONE GET ONE FREE з Києва DJ Jalsomino та DJ ML.-Key. Вони займають топові позиції в українських хіт-парадах: 10-DANCE і Тор-40 на Кісс ФМ.



Як розповіла директор міського Палацу культури Марія Олійчук, запозичила ідею за кордоном, там традиційно проводять подібні конкурси. Організувати було не просто, адже окрім того, що потрібно зібрати діджеїв, ще й необхідна спеціальна апаратура.



«Колега зі Львова допоміг з апаратурою, щоб була одна стаціонарна для виступу усіх учасників батлу, це важливо для об’єктивної гри. Діджеїв допомогли шукати також друзі і наш нововолинський діджей Андрій Жигалюк. Хочемо задати старт і зробити конкурс щорічним. Після заходу навіть писали діджеї, які не змогли приїхати цього року, з проханням запросити їх наступного разу», – розповіла організатор конкурсу.



У битві переміг Dj CREK з Нововолинська. За оцінкою журі, він був найкращим за усіма критеріями.



Також відзначили Dj Soundpill з міста Сарни. Він отримав нагороду – можливість презентувати свою музику в ефірі Кісс ФМ.



На завершення конкурсу присутні мали змогу відірватися під музику хедлайнерів та суддів, дуету BUY ONE GET ONE FREE.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На День Незалежності у Нововолинську відбулась «DJ's Battle».Про це пише БУГ У «битві» взяли участь п’ять діджеїв:, м.Вінниця,, м. Ковель.,, м. Сарни Рівненська область,, м. Нововолинськ,, м. Володимир-Волинський.Хедлайнерами та журі І-го Відкритого конкурсу ді-джеїв «DJ`S BATTLE – 2019» став професійний дует титанів клубної індустріїз Києвата. Вони займають топові позиції в українських хіт-парадах: 10-DANCE і Тор-40 на Кісс ФМ.Як розповіла директор міського Палацу культури, запозичила ідею за кордоном, там традиційно проводять подібні конкурси. Організувати було не просто, адже окрім того, що потрібно зібрати діджеїв, ще й необхідна спеціальна апаратура.«Колега зі Львова допоміг з апаратурою, щоб була одна стаціонарна для виступу усіх учасників батлу, це важливо для об’єктивної гри. Діджеїв допомогли шукати також друзі і наш нововолинський діджей Андрій Жигалюк. Хочемо задати старт і зробити конкурс щорічним. Після заходу навіть писали діджеї, які не змогли приїхати цього року, з проханням запросити їх наступного разу», – розповіла організатор конкурсу.У битві переміг Dj CREK з Нововолинська. За оцінкою журі, він був найкращим за усіма критеріями.Також відзначили Dj Soundpill з міста Сарни. Він отримав нагороду – можливість презентувати свою музику в ефірі Кісс ФМ.На завершення конкурсу присутні мали змогу відірватися під музику хедлайнерів та суддів, дуету BUY ONE GET ONE FREE.

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